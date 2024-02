L'indice du dollar américain était en passe de connaître sa première baisse hebdomadaire en 2024, vendredi, les investisseurs se détournant de l'achat de la monnaie après un rallye de près de deux mois fondé sur les attentes de la Réserve fédérale de commencer à réduire les taux d'intérêt plus tard que prévu.

Les investisseurs ont repoussé les prévisions de la première baisse de taux de la Fed à juin, contre mai, et ont considérablement réduit l'ampleur de la baisse du taux de référence de la banque centrale américaine. Les responsables de la Fed ont prévu trois réductions de 25 points de base cette année, alors que les marchés avaient anticipé jusqu'à sept réductions.

"Le redressement du dollar cette année repose sur la convergence des marchés vers la Fed", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef chez Bannockburn Global Forex à New York.

Les traders pourraient également prendre en compte la probabilité que les données économiques commencent à ralentir.

"Je pense qu'à partir des données sur l'emploi de février, qui sont attendues le 8 mars, nous allons commencer à voir une série de données économiques américaines plus faibles", a déclaré M. Chandler.

Les dépenses de consommation personnelle (PCE) prévues la semaine prochaine pourraient également fournir des indices sur la politique de la Fed.

Le président de la Fed de New York, John Williams, estime que la banque centrale américaine devrait réduire ses taux d'intérêt "plus tard dans l'année", malgré des chiffres plus élevés que prévu sur l'inflation et le marché du travail en janvier, selon une interview publiée vendredi par Axios.

L'indice du dollar a peu changé ce vendredi à 103,93 et est en voie de perdre 0,34% sur la semaine. Il a rebondi d'un plus bas de cinq mois de 100,61 le 28 décembre et se maintient en dessous d'un plus haut de trois mois de 104,97 atteint le 14 février.

Le billet vert a augmenté cette année en raison de la vigueur persistante de l'économie et parce que les responsables de la Fed mettent en garde contre une réduction trop rapide des taux alors qu'ils cherchent à rapprocher l'inflation de leur objectif annuel de 2 %.

Toutefois, les investisseurs attendent maintenant de nouveaux indicateurs économiques pour obtenir de nouveaux indices sur la politique monétaire.

"Ce n'est pas encore le moment de vendre le dollar, mais nous pensons qu'il commencera à s'affaiblir au deuxième trimestre, en supposant que la Fed réduira ses taux en juin et continuera à le faire une fois par trimestre", a déclaré Athanasios Vamvakidis, responsable mondial de la stratégie de change pour le G10 chez BofA Global Research.

BofA s'attend à ce que l'euro se renforce jusqu'à 1,15 par rapport au billet vert d'ici la fin de l'année.

"Si l'économie américaine reste aussi forte, nous devrons changer d'avis, car la Fed pourrait ne pas être en mesure de réduire ses taux en juin, voire même cette année", a ajouté M. Vamvakidis.

L'amélioration de l'appétit pour le risque, qui a permis aux marchés boursiers d'établir des records dans plusieurs pays cette semaine, pourrait également avoir réduit la demande pour la monnaie américaine, considérée comme une valeur refuge.

L'euro a peu varié ce jour-là, à 1,0822 dollar. Il a chuté de 1,11395 $ le 28 décembre, mais est en hausse par rapport à 1,0695 $ le 14 février.

Le moral des entreprises allemandes s'est amélioré en février, selon une enquête réalisée vendredi, mais probablement pas assez pour empêcher la plus grande économie d'Europe de sombrer dans une nouvelle récession.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré vendredi que les données relativement bénignes sur la croissance des salaires au quatrième trimestre étaient encourageantes, mais pas encore suffisantes pour donner à la Banque centrale européenne la certitude que l'inflation a été vaincue.

LE YEN, LE PLUS MAUVAIS ÉLÈVE

Le yen est la devise la moins performante du G10 cette année, le billet vert ayant gagné 6,7 % par rapport à la monnaie japonaise. Le dollar a baissé de 0,04% à 150,45 yens vendredi.

La monnaie japonaise est en passe de connaître sa quatrième baisse hebdomadaire, les investisseurs ayant cherché à obtenir de meilleurs rendements un peu partout ailleurs, en pariant que les taux japonais resteraient proches de zéro pendant un certain temps.

Comme la Fed devrait maintenir ses taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, les investisseurs restent sur des opérations de portage dans lesquelles ils vendent ou empruntent le yen et investissent dans des monnaies à rendement plus élevé.

"Pour que le dollar/yen s'affaiblisse, il faut que la Fed commence à réduire ses taux", a déclaré M. Vamvakidis de BofA.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a baissé de 1,01 % pour atteindre 51 122 dollars.