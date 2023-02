L'indice indien BSE Sensex devrait augmenter de 9 % en 2023, une correction est peu probable - sondage Reuters

Dans un contexte de meilleures perspectives de croissance économique pour cette année et l'année prochaine par rapport à de nombreux grands rivaux, l'indice de référence BSE Sensex a gagné plus de 4 % en 2022, ce qui en fait l'une des meilleures performances parmi des pairs qui ont pour la plupart enregistré des pertes à deux chiffres.

Mais la tendance s'est inversée à la fin de l'année dernière, avec un marché en baisse d'environ 2 % jusqu'à présent en 2023, largement indifférent à la réouverture de l'économie chinoise et à l'amélioration des perspectives économiques mondiales.

Les incertitudes liées à une forte vente des actions du conglomérat Adani Group, après un rapport critique du vendeur à découvert américain Hindenburg Research, ont contribué aux sorties de capitaux du marché de Mumbai.

Bien que l'on s'attende à ce que le sentiment des investisseurs s'améliore au cours des prochains mois, un rallye brutal semble peu probable, en partie en raison des nouvelles attentes de taux d'intérêt plus élevés en Inde et ailleurs.

Dans le même temps, une nette majorité d'analystes, 17 sur 25, ont déclaré que les chances d'une correction au cours des trois prochains mois étaient faibles.

"Depuis octobre, les actions indiennes ont connu leur plus forte sous-performance par rapport à leurs homologues des marchés émergents en trois ans. Cela a réduit la prime de valorisation par rapport aux pairs des actions émergentes, mais pas suffisamment pour faire revenir les investisseurs étrangers", a déclaré Rajat Agarwal, stratégiste actions Asie chez Société Générale.

"Les valorisations se situent toujours dans la partie supérieure de la fourchette historique et les prévisions de bénéfices du consensus sont assez optimistes, selon nous."

Selon les prévisions médianes de 28 stratèges en actions, le Sensex devrait gagner environ 5 % par rapport à la clôture de mercredi (59 744,98) pour atteindre 62 610 en milieu d'année, ce qui représente une baisse par rapport aux 65 000 prédits en novembre. Il devrait ensuite gagner encore 4 % pour atteindre 65 000 en fin d'année, selon le sondage réalisé du 10 au 22 février.

L'indice Nifty 50 devrait gagner environ 5,2 % depuis la clôture de mercredi (17 544,30) pour atteindre 18 450 à la mi-2023, et 19 000 à la fin de l'année, soit moins que les 19 500 et 20 500 prédits il y a trois mois.

Les marchés s'attendant désormais à ce que la plupart des grandes banques centrales, y compris la Réserve fédérale américaine et la Reserve Bank of India (RBI), relèvent les taux d'intérêt à des sommets plus élevés que ceux prédits il y a tout juste un mois, la probabilité d'une baisse des taux d'ici la fin de l'année a considérablement diminué, ce qui maintient également un plafond sur le marché.

La RBI augmentera son taux repo de 25 points de base pour atteindre un pic à 6,75 % en avril, puis fera une pause jusqu'à la fin de l'année 2023, selon les économistes d'une enquête distincte de Reuters, qui ont relevé leur prévision de taux terminal de 6,50 % dans un sondage réalisé le mois dernier seulement.

Une majorité de répondants à une question supplémentaire dans le dernier sondage, 19 sur 22, ont déclaré que les allégations faites contre le groupe Adani avaient peu ou pas d'impact sur la confiance des investisseurs dans la gouvernance des entreprises indiennes.

"Les sorties étrangères des marchés d'actions indiens ont été faibles et les spreads des obligations d'entreprises ne se sont pas élargis, ce qui suggère que les investisseurs ne sont pas particulièrement inquiets des risques liés aux entreprises à un niveau systématique", a déclaré Shilan Shah, chef adjoint de l'économie des marchés émergents chez Capital Economics.

