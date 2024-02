Le marché boursier indien atteindra de nouveaux sommets d'ici la fin du mois de juin et progressera de près de 9 % en 2024, malgré des valorisations déjà élevées, selon les analystes interrogés par Reuters, qui ont déclaré qu'une correction au cours des trois prochains mois était peu probable.

L'indice BSE Sensex, qui suit de près l'indice américain S&P 500, a grimpé de près de 19 % l'année dernière, car les banques centrales mondiales devraient réduire leurs taux d'intérêt en 2024 et la croissance économique de l'Inde devrait être supérieure à celle de ses pairs.

L'indice de référence a franchi la barre des 73 000 points pour la première fois en janvier et a progressé de plus de 1 % cette année.

Et ce, bien que les spéculations sur une baisse anticipée des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine s'estompent et provoquent des sorties de portefeuille de nombreux marchés émergents.

L'optimisme du marché boursier a également été alimenté par les attentes du Bharatiya Janata Party, dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, de conserver le pouvoir lors des prochaines élections nationales.

Le sondage Reuters réalisé entre le 12 et le 21 février auprès de 28 analystes boursiers prévoyait que l'indice Sensex augmenterait encore de 4 % pour atteindre un sommet de 76 000 à la fin du mois de juin, ce qui est bien supérieur au niveau de 70 000 prévu lors d'un sondage réalisé en novembre.

À partir de la clôture de 73 057 mardi, l'indice BSE devrait augmenter de 7,5 % pour atteindre 78 550 à la fin de l'année 2024. Cela représenterait un gain d'environ 9 % sur l'ensemble de l'année.

L'économie indienne reste une économie "vedette" par rapport à d'autres marchés émergents. De plus, nous croyons fermement qu'elle poursuivra probablement sa dynamique de croissance en 2024 et restera le pays de la stabilité dans le contexte d'une économie mondiale volatile", a déclaré Neeraj Chadawar, responsable de la recherche quantitative sur les actions chez Axis Securities.

"L'ensemble de la configuration du marché est très constructif à ce niveau, car le marché s'intéresse à la continuité de la politique lors des prochaines élections nationales.

L'Inde, l'économie majeure à la croissance la plus rapide, devrait enregistrer une croissance de près de 7 % au cours de l'année fiscale en cours et de plus de 6 % au cours des deux prochaines années.

Les 26 personnes qui ont répondu à une question supplémentaire, à l'exception d'une seule, ont déclaré que les bénéfices des entreprises augmenteraient au cours des six prochains mois.

Interrogés sur la probabilité d'une correction du marché au cours des trois prochains mois, une majorité de près de 60 % des répondants, 16 sur 27, ont déclaré qu'elle était improbable, dont deux ont déclaré qu'elle était très improbable. Neuf ont répondu "probable" et deux "très probable".

"Il est très difficile de dire s'il y aura une correction majeure. Mais pour l'instant, je pense que l'Inde se trouve dans une bonne situation macroéconomique et que les inquiétudes portent davantage sur des valorisations un peu élevées qu'autre chose", a déclaré Rajat Agarwal, stratège actions pour l'Asie chez Société Générale.

Avec un ratio cours/bénéfice de 24, l'indice BSE se négocie au-dessus de sa moyenne à long terme de 20, ce qui suggère que toute nouvelle hausse ne ferait qu'accentuer les inquiétudes concernant les valorisations.

Le sondage prévoit que l'indice Nifty 50 gagnera plus de 2 % par rapport à la clôture de mardi pour atteindre 22 750 à la fin du mois de juin et 23 925 à la fin de l'année 2024.

(Autres articles tirés du sondage Reuters sur les marchés boursiers mondiaux au premier trimestre :)