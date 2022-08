L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie augmente de manière inattendue en août

L'indice manufacturier mensuel de la Réserve fédérale de Philadelphie est passé de 12,3 en juillet à 6,2 ce mois-ci, dépassant ainsi les 30 estimations d'un sondage d'économistes de Reuters, dont la prévision médiane était de moins 5,0.

Bien qu'il s'agisse d'une amélioration par rapport à la lecture de juillet, qui avait été la plus faible depuis mai 2020, le rebond n'indique qu'une croissance modeste du rythme actuel de la production et les nouvelles commandes ont diminué pour un troisième mois consécutif. De plus, dans l'ensemble, les entreprises sont restées pessimistes quant aux perspectives à court terme.

"Les indices futurs de l'enquête ont légèrement augmenté mais continuent de suggérer que les entreprises s'attendent à des baisses globales dans six mois", indique le rapport. L'indice prévisionnel à 6 mois est passé de 18,6 en juillet à 10,6 en juillet.

Pendant ce temps, la composante inflation du rapport a montré de nouveaux signes de soulagement des pressions extrêmes sur les prix des intrants auxquelles les fabricants sont confrontés depuis plus d'un an. Plus tôt cette année, l'indice des prix payés de l'enquête avait atteint son plus haut niveau depuis 1979, mais le rapport d'août a montré qu'il a dégringolé pour un quatrième mois consécutif pour atteindre son plus bas niveau depuis décembre 2020.

Maintenant à 43,6, l'indice des prix payés est en baisse de près de 50 % par rapport au sommet d'avril, mais reste à peu près deux fois plus élevé que le niveau qui avait prévalu tout au long de 2019, l'année précédant le début de la pandémie de COVID-19.