Les coûts dans le secteur manufacturier russe ont augmenté pour le troisième mois en avril, selon les données du service national des statistiques Rosstat mercredi, en raison d'une hausse des coûts d'extraction des minéraux et des produits pétroliers.

L'indice des prix à la production (IPP), qui mesure les coûts dans le secteur manufacturier, a augmenté de 2,4 % en avril. En février, l'indice a augmenté pour la première fois en glissement mensuel depuis avril 2022.

Sur une base annuelle, l'IPP a chuté de 12,7 % en avril, a déclaré Rosstat. Au cours du même mois de l'année dernière, l'indice avait augmenté de 31,3 % en glissement annuel.

Rosstat a également publié des données hebdomadaires sur l'inflation, montrant que les prix à la consommation n'ont pratiquement pas changé pour la troisième semaine consécutive, se stabilisant depuis que la Banque de Russie a décidé de maintenir son taux d'intérêt directeur à 7,5 %.

Dans une autre série de données publiées mercredi, le ministère de l'économie a déclaré que l'inflation s'élevait à 2,36 % sur une base annuelle, soit une légère augmentation par rapport aux 2,34 % enregistrés le 15 mai.

L'inflation annuelle à deux chiffres a frappé la Russie l'année dernière, peu après l'envoi de ses forces armées en Ukraine le 24 février 2022, ce qui a entraîné des sanctions occidentales radicales. L'inflation annuelle a baissé en dessous de l'objectif de 4 % de la banque centrale ces dernières semaines en raison de cet effet de base élevé.

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,04 % entre le 16 et le 22 mai, selon Rosstat, contre une hausse de 0,04 % entre le 11 et le 15 mai. Depuis le début de l'année, les prix ont augmenté de 2,19 %, selon Rosstat, soit un rythme plus lent que durant la même période en 2022.

La Russie a enregistré une longue période de baisse des prix l'été dernier, alors que l'augmentation des recettes d'exportation et l'effondrement des importations ont poussé le compte courant à un niveau record.

Cela signifie que l'effet de base qui se traduit par une faible inflation annuelle pourrait s'inverser dans les mois à venir, et la banque centrale a déclaré que l'inflation annuelle recommencerait à augmenter en mai et en juin.

Les ménages russes citent régulièrement l'inflation comme leur principale préoccupation, nombre d'entre eux n'ayant pas d'économies après une décennie de crises économiques et de hausse des prix qui ont entraîné une baisse du niveau de vie. (Reportage de Darya Korsunskaya et Alexander Marrow ; Rédaction de Bernadette Baum, William Maclean)