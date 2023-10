L'indice mondial des actions MSCI a entamé le quatrième trimestre par une baisse, alors que les rendements des obligations du Trésor américain et le dollar ont augmenté, les investisseurs craignant que les taux ne restent élevés plus longtemps.

Bien qu'un accord sur les dépenses à court terme ait permis d'éviter une fermeture partielle du gouvernement américain, la nouvelle n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme parmi les investisseurs, étant donné que l'accord prévoit un financement pour moins de deux mois.

Les actions américaines ont été mitigées, tandis que plus tôt en Europe, les actions ont clôturé à la baisse après que les données PMI de septembre, un indicateur économique clé, ont montré que l'activité manufacturière était toujours en baisse. Toutefois, l'industrie manufacturière américaine a fait un pas de plus vers la reprise en septembre, la production s'étant accélérée et l'emploi ayant rebondi.

Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale américaine chargé de la supervision, a déclaré qu'il pensait que le taux directeur de la Fed était "à ou près" d'un niveau suffisamment restrictif pour faire baisser l'inflation, mais il a également déclaré que les taux devraient rester élevés pendant un certain temps.

Pendant ce temps, le président de la Fed, Jerome Powell, a réitéré l'accent mis par la banque centrale sur le contrôle de l'inflation, affirmant que la stabilité des prix est nécessaire pour favoriser un marché du travail solide et durable.

"La liquidation des obligations s'est poursuivie. Il y a une combinaison de croissance économique plus élevée que prévu, de la nécessité pour la Fed de maintenir les taux plus élevés plus longtemps et de l'inquiétude générale que les États-Unis ne mettent pas de l'ordre dans leurs finances publiques", Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance à Charlotte.

Le projet de loi de financement du gouvernement américain de la onzième heure signifie que les principales données, y compris le rapport mensuel sur les salaires de vendredi, pourront être publiées à temps. Des données retardées auraient pu intensifier les incertitudes du marché en maintenant la Fed à l'écart.

"Le fait que nous ayons évité une fermeture devrait être un élément positif, mais pour être juste, ils n'ont fait qu'empirer les choses. Les bonnes nouvelles ne sont que tièdes", a déclaré M. Zaccarelli.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 198,93 points, soit 0,59 %, à 33 308,57, le S&P 500 a perdu 22,24 points, soit 0,52 %, à 4 265,81 et le Nasdaq Composite a ajouté 9,67 points, soit 0,07 %, à 13 228,99.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé plus tôt en baisse de 1,03% et la jauge MSCI des actions à travers le monde a perdu 0,82%.

En ce qui concerne les bons du Trésor américain, les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 10,8 points de base à 4,679%, par rapport à 4,571% vendredi dernier. L'obligation à 30 ans a augmenté de 8,6 points de base pour atteindre un rendement de 4,7946%. L'obligation à 2 ans a augmenté de 5,6 points de base pour atteindre un rendement de 5,102 %, contre 5,046 %.

En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar a augmenté, s'appuyant sur quatre semaines consécutives de gains après l'adoption du projet de loi de financement provisoire et après des données économiques qui ont soutenu l'idée que la Fed américaine devra maintenir les taux plus élevés pendant plus longtemps.

L'indice du dollar a augmenté de 0,602 %, tandis que l'euro a baissé de 0,74 % à 1,0492 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,28 % par rapport au billet vert, à 149,75 pour un dollar.

"Nous surveillons de près les mouvements du marché avec un fort sentiment d'urgence", a déclaré le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, à Reuters, en faisant référence à la devise qui s'approche du seuil de 150 dollars pour une intervention potentielle.

Les prix du pétrole ont chuté d'environ 2 % lundi pour atteindre leur niveau le plus bas en trois semaines, en raison de l'expiration d'un contrat Brent à prix élevé, du renforcement du dollar américain et de la prise de bénéfices par les opérateurs, préoccupés par les prévisions d'augmentation de l'offre de pétrole brut et par la pression exercée sur la demande par les taux d'intérêt élevés.

Le pétrole brut américain a baissé de 2,17 % à 88,82 dollars le baril et le Brent a terminé à 90,71 dollars, soit une baisse de 1,62 % sur la journée.

L'or était en passe de subir sa sixième perte consécutive, atteignant son plus bas niveau depuis près de sept mois, la vigueur du dollar et les perspectives de hausse des taux d'intérêt américains ayant eu raison du lingot.

L'or au comptant a chuté de 1,0 % pour atteindre 1 830,61 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 1,01% à 1 829,50 dollars l'once.