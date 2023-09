Les rendements obligataires ont augmenté et les investisseurs ont continué à digérer les indications de la banque centrale de la semaine dernière selon lesquelles les taux d'intérêt resteraient plus longtemps élevés.

Le dollar a atteint un

plus haut de 11 mois

contre le yen japonais et son plus haut niveau depuis près de 10 mois contre un panier de devises, après que la Réserve fédérale américaine a indiqué la semaine dernière qu'elle pourrait encore augmenter les taux d'intérêt et qu'elle les maintiendrait probablement plus longtemps que les investisseurs ne l'avaient prévu.

Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, M. Powell a évoqué les risques économiques américains suivants : la grève des ouvriers de l'automobile, une éventuelle fermeture du gouvernement fédéral, la reprise des remboursements des prêts étudiants, la hausse des prix de l'énergie et l'augmentation des coûts d'emprunt à long terme.

Lundi, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré qu'une inflation supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale restait un risque plus important qu'une politique restrictive de la Fed ralentissant l'économie plus que nécessaire.

L'indice MSCI All-World était en baisse de 0,19 % sur la journée. Si l'indice clôture en baisse lundi, il s'agira de sa septième baisse consécutive et de sa plus longue série de pertes depuis une chute de huit jours au début du mois de septembre 2022.

Deux des principaux indices de

principaux indices de Wall Street

de Wall Street ont légèrement progressé lundi, ce qui laisse espérer que le marché se stabilise.

"Nous sommes potentiellement en train d'atteindre un plancher après la correction que nous avons subie. Le marché a été volatil au cours des deux dernières séances. Beaucoup de choses sont liées à la Fed et à l'attention portée à ce qu'elle va faire", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

Mais jusqu'à la saison de publication des résultats du troisième trimestre, qui ne commence véritablement qu'en octobre, il y a "des raisons pour que le marché reste neutre", a déclaré M. Ghriskey.

"Les bénéfices pourraient être négatifs, mais ils pourraient aussi être très positifs, de sorte qu'il y a de l'argent qui reste sur la touche en attendant cela", a-t-il ajouté.

Les investisseurs se méfient également de la prochaine estimation de l'inflation américaine, prévue vendredi, et "pourraient rester dans l'expectative" jusqu'à ce qu'elle soit publiée, a déclaré Mona Mahajan, stratégiste d'investissement senior chez Edward Jones.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 20,85 points, soit 0,06 %, à 33 942,99, le S&P 500 a gagné 7,65 points, soit 0,18 %, à 4 327,71 et le Nasdaq Composite a ajouté 24,85 points, soit 0,19 %, à 13 236,66. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 avait terminé en baisse de 0,62%.

En ce qui concerne les obligations d'État américaines, le rendement de référence des obligations du Trésor à 10 ans s'est établi à 1,5 %.

rendement du Trésor à 10 ans

s'inscrivait dans le prolongement de trois semaines consécutives de hausse, les taux d'intérêt américains devant rester plus longtemps élevés que prévu.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 10 points de base à 4,540 %, contre 4,44 % vendredi dernier. L'obligation à 30 ans a augmenté de 13,6 points de base pour atteindre un rendement de 4,6584 %, contre 4,522 %. L'obligation à deux ans a augmenté de 0,4 point de base pour atteindre un rendement de 5,1271%, contre 5,123%.

Sur le plan des devises, l'indice du dollar a augmenté de 0,379 %, l'euro a baissé de 0,61 % à 1,0587 $, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2208 $, en baisse de 0,25 % sur la journée.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,31% par rapport au billet vert, à 148,84 pour un dollar, près du niveau de 150 pour un dollar qui, selon de nombreux traders, pourrait représenter une ligne dans le sable pour que la Banque du Japon intervienne. La semaine dernière, la BOJ a maintenu sa politique monétaire ultra-libre.

Dans un discours prononcé lundi, le gouverneur Kazuo Ueda a réaffirmé la détermination de la banque centrale en matière de taux d'intérêt et a déclaré qu'il existait une "très grande incertitude" quant à la poursuite de l'augmentation des prix et des salaires par les entreprises.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis en baisse tandis que le Brent est resté stable après des échanges agités lundi, la Russie ayant assoupli son interdiction sur les carburants, après des gains antérieurs sur des perspectives d'approvisionnement plus strictes, tandis que les investisseurs ont anticipé des taux d'intérêt élevés qui pourraient freiner la demande.

Le pétrole brut américain a baissé de 35 cents ou 0,39% à 89,68 dollars le baril, tandis que le Brent a terminé à 93,29 dollars, en hausse de 2 cents ou 0,02%.