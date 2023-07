L'indice mondial des actions MSCI a terminé la séance de vendredi pratiquement inchangé, tandis que le dollar a baissé, les données gouvernementales montrant que la croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin, atténuant les inquiétudes concernant les perspectives de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Mais si les investisseurs semblaient garder l'espoir d'une baisse de la politique monétaire de la Fed, ils envisageaient également avec prudence la semaine à venir, avec des chiffres clés sur l'inflation américaine et le début de la saison des bénéfices du deuxième trimestre.

Les chiffres officiels de l'emploi non agricole aux États-Unis ont montré vendredi que les employeurs ont recruté 209 000 personnes en juin, ce qui est inférieur aux prévisions, alors que les chiffres de mai ont été révisés à la baisse de 33 000 personnes, à 306 000. Néanmoins, le taux de chômage est passé de 3,7 % en mai à 3,6 % en juin et le salaire horaire moyen a augmenté de 0,4 %, comme en mai.

Jeudi, les bonnes données sur le marché du travail américain publiées par ADP, un fournisseur de services de paie privés, ont entraîné une chute des actions et une hausse des rendements des obligations du Trésor.

Alors que les données gouvernementales de vendredi ont d'abord été accueillies par une réaction plus modérée du marché, les actions ont gagné un peu de terrain au cours de la session avant de perdre à nouveau du terrain dans les échanges de l'après-midi.

"Les investisseurs sont plus prudents à l'approche d'une semaine très importante avec le début de la saison des bénéfices et une lecture très importante de l'inflation en milieu de semaine", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef, LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

Plus tôt dans la séance, les traders semblaient soulagés que les chiffres de la masse salariale soient "beaucoup plus bas que ce que l'on craignait, d'après le rapport ADP", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef chez CFRA Research, ajoutant que les investisseurs pourraient avoir conclu qu'ils avaient "réagi de manière excessive" jeudi.

"Les investisseurs ont toujours un état d'esprit haussier et utilisent la faiblesse à court terme comme une opportunité d'achat", a ajouté M. Stovall.

Cependant, le Dow Jones Industrial Average a perdu 187,38 points, soit 0,55 %, pour atteindre 33 734,88, le S&P 500 a perdu 12,64 points, soit 0,29 %, pour terminer à 4 398,95 et le Nasdaq Composite a chuté de 18,33 points, soit 0,13 %, pour clôturer à 13 660,72.

La jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,05 % après avoir augmenté de 0,6 % plus tôt dans la journée de vendredi. Les actions des marchés émergents ont perdu 0,41 %.

Alors que les opérateurs parient toujours sur une probabilité de plus de 90 % que la Fed relève ses taux d'un quart de point de pourcentage à la fin du mois de juillet, les attentes pour une nouvelle hausse en septembre ont légèrement diminué, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le dollar s'est effondré après la publication des données sur le marché du travail, certains opérateurs pariant sur le fait que la Fed pourrait réduire ses taux plus tôt que prévu. Par ailleurs, le yen s'est fortement apprécié par rapport au dollar.

L'indice du dollar a chuté de 0,795 %, tandis que l'euro a progressé de 0,73 % à 1,0965 $.

Le yen japonais s'est renforcé de 1,40 % par rapport au billet vert, à 142,10 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2835 dollar, en hausse de 0,75 % sur la journée.

Certains rendements du Trésor américain ont diminué vendredi, bien que les rendements à plus long terme aient été plus élevés, après que les données sur l'emploi aient calmé les craintes que la Fed ne devienne plus agressive dans ses hausses de taux.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 2,3 points de base à 4,064 %, contre 4,041 % jeudi soir. L'obligation à 30 ans a augmenté de 4,6 points de base pour atteindre un rendement de 4,0491 %, contre 4,003 %. Mais l'obligation à deux ans était en baisse de 6 points de base pour un rendement de 4,9459%, contre 5,006%.

En ce qui concerne les matières premières, les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en six semaines, les inquiétudes concernant l'offre l'emportant sur les craintes que de nouvelles hausses de taux ne ralentissent la croissance économique et ne réduisent la demande de pétrole.

Le pétrole brut américain a augmenté de 2,87% à 73,86 dollars le baril et le Brent a terminé à 78,47 dollars, en hausse de 2,55% sur la journée.

L'or au comptant a augmenté de 0,7 % pour atteindre 1 924,13 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,89% à 1 925,60 dollars l'once.