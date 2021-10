L'indien Reliance achète REC Solar pour 771 millions de dollars - déclaration

L'achat par Reliance New Energy Solar Ltd (RNESL) fait suite à l'annonce faite en juin par la société mère, qui exploite le plus grand complexe de raffinage au monde, de son intention d'investir 10,1 milliards de dollars dans les énergies propres sur trois ans, dans le but de parvenir à un bilan carbone net nul d'ici 2035.

En août, RNESL a annoncé qu'elle investirait 50 millions de dollars dans la société américaine de stockage d'énergie Ambri Inc. dans le cadre d'un investissement de 144 millions de dollars réalisé par Reliance Industries, avec le milliardaire Bill Gates, la société de gestion des investissements Paulson & Co et d'autres.