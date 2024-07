Les principaux groupes et syndicats du secteur de l'aviation aux États-Unis ont exhorté le Congrès à remédier aux insuffisances persistantes du financement des installations de l'administration fédérale de l'aviation (FAA), après qu'une série de rapports a tiré la sonnette d'alarme sur le vieillissement des installations de contrôle du trafic aérien.

"La maintenance nécessaire des systèmes existants est négligée", indique la lettre signée par Airlines for America, Aerospace Industries Association, la Chambre de commerce des États-Unis, Air Line Pilots Association et d'autres, qui avertissent qu'un manque de financement "entraînera une réduction de l'efficacité opérationnelle de l'espace aérien, ce qui aura des conséquences négatives pour les voyageurs et les autres utilisateurs civils et militaires du système".