L'industrie allemande se prépare à une année 2022 plus difficile en raison de la guerre et des lockdowns

L'industrie allemande se prépare à une année 2022 plus difficile, les blocages en Chine et la guerre en Ukraine aggravant les problèmes actuels de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a conduit deux associations à revoir à la baisse leurs prévisions pour l'année.

L'association d'ingénieurs VDMA a réduit ses perspectives de croissance de la production de machines pour la deuxième fois lundi. Elle s'attend désormais à ce que la production de machines industrielles portant le label "Made in Germany" augmente de 1 % cette année, après avoir déjà réduit ses prévisions à 4 % contre 7 % il y a deux mois.

L'année dernière, la production a augmenté de 6,4 %.

L'association industrielle BDI a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que les exportations ne progressent que de 2,5 % cette année, après avoir prévu une hausse de 4 % en janvier.

Ces prévisions revues à la baisse interviennent alors que de nombreuses entreprises ont d'importants arriérés de commandes, car elles peinent à les remplir : Selon une enquête de l'institut Ifo, 77,2 % des entreprises se plaignent de goulots d'étranglement et de problèmes d'approvisionnement en produits intermédiaires et en matières premières.

Une entreprise sur deux touchée par des pénuries de matériaux a déclaré que les blocages en Chine ont rendu la situation encore pire qu'avant, selon l'enquête de l'IFO publiée lundi.

Le président de la VDMA, Karl Haeusgen, a déclaré dans un communiqué qu'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 80 % des entreprises décrivaient leurs perspectives commerciales en Russie comme bonnes ou satisfaisantes. Aujourd'hui, 75 % d'entre elles s'attendent à ce qu'elles se détériorent au cours des six prochains mois ou veulent carrément l'abandonner.

"Cela montre à quel point la guerre a tout changé", a déclaré M. Haeusgen.

Le BDI prévoit que la production augmentera de près de 2 % - moins que prévu avant le début de la guerre - avec la réserve que cette prévision dépend de l'atténuation des problèmes de la chaîne d'approvisionnement et de la poursuite de l'arrivée du gaz russe.

Les exportations peuvent également être un sujet de préoccupation. L'année dernière, les machines ont constitué une part importante des 26,6 milliards d'euros (28,5 milliards de dollars) de marchandises que l'Allemagne a exportées vers la Russie.