Les fabricants britanniques souhaitent que le prochain gouvernement mette en place une stratégie industrielle formelle et établisse des liens commerciaux plus étroits avec l'Union européenne, selon une enquête publiée lundi par l'organisme professionnel du secteur.

Make UK a déclaré que ces deux questions étaient des priorités absolues pour une majorité des plus de 300 entreprises manufacturières interrogées le mois dernier, 69 % d'entre elles souhaitant une stratégie industrielle crédible et 54 % des liens commerciaux plus étroits avec l'UE.

Le gouvernement britannique a défini une stratégie industrielle formelle pour la dernière fois en 2017 et, en 2021, il a regroupé les politiques relatives aux infrastructures, aux compétences, au commerce et à l'objectif "zéro émission" dans un plan de croissance moins sectoriel.

Les sondages d'opinion montrent que le parti travailliste de l'opposition est le grand favori pour remporter les élections nationales du 4 juillet. Il prévoit d'introduire un Conseil de la stratégie industrielle et d'aligner la politique commerciale sur les besoins de l'industrie.

L'enquête de Make UK a montré que l'optimisme et les intentions d'embauche augmentaient dans le secteur manufacturier, qui représente un peu moins de 10 % de la production économique britannique.

"Les fabricants peuvent enfin voir des signes concrets de croissance et des perspectives économiques bien meilleures", a déclaré James Brougham, économiste principal chez Make UK.

"Avec le refroidissement des prix et les baisses potentielles des taux d'intérêt à venir, le prochain gouvernement doit tirer parti de ce scénario en mettant en place une stratégie industrielle moderne et à long terme qui va au-delà des années 2030 et qui bénéficie du soutien de tous les gouvernements."

L'amélioration des mauvaises performances commerciales de la Grande-Bretagne sera l'une des priorités du prochain gouvernement.

Les exportations britanniques de biens et de services combinés ont chuté en volume depuis la fin de l'année 2019, date des dernières élections, contrairement à toutes les autres économies avancées du Groupe des Sept.

Les enquêtes auprès des entreprises indiquent que le Brexit a nui aux flux commerciaux et à l'investissement, bien que les exportations vers les pays non membres de l'UE aient également été faibles - ce qui a laissé les économistes perplexes.

Make UK a déclaré que son enquête montrait un "fort soutien" parmi les fabricants pour l'amélioration des conditions commerciales avec l'UE, qui est entrée en vigueur il y a trois ans.