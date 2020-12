L'industrie chimique allemande "confiante" pour 2021

Berlin (awp/afp) - Les industriels allemands de la chimie ont affiché mercredi leur "confiance" dans la reprise de l'activité en 2021, après une année 2020 plombée par la pandémie de Covid-19, selon la puissante fédération du secteur VCI.

"Plus de la moitié" des entreprises du secteur, le troisième de l'industrie du pays, "s'attendent à une hausse de leur chiffre d'affaire" l'an prochain, a affirmé l'organisation dans son rapport d'activité annuel.

"Dans la majorité de nos entreprises, l'humeur est confiante", estime la VCI, qui interroge régulièrement ses 1.700 entreprises membres.

Pour 2021, les industriels voient une hausse du chiffre d'affaire global du secteur de 2,5%, et une croissance de 1,5% de la production.

Mais cette reprise ne compensera pas totalement la forte chute de l'activité causée par la pandémie de Covid-19 cette année.

Le chiffre d'affaire de la branche a plongé de 6% en 2020 sur un an, à 186,4 milliards d'euros, tandis que la production a chuté de 3%. Et les exportations du secteur ont chuté de 6,5%, tandis que les ventes ont reculé de 5,5% en Allemagne.

"Les obstacles pour notre industrie ont été considérables", a affirmé le président de la VCI Christian Kullman, cité dans un communiqué.

Le secteur devrait perdre 1% de sa masse salariale en 2021, en raison de la crise qui a "accéléré les mutations structurelles".

La majorité des entreprises s'attendent à ce que la crise "ne soit surmontée au plus tôt qu'en 2022". Mais "dans le même temps, notre industrie dans son ensemble a été moins durement touchée que d'autres secteurs de l'économie", tempère la VCI.

Certaines branches ont même très peu souffert de la crise à l'image de la pharmacie, dont l'activité n'a baissé que de 0,5%.

La chimie, qui regroupe autant des géants, tels Bayer ou BASF, que des PME, est la troisième industrie la plus importante en terme de chiffre d'affaires en Allemagne, et emploie plus de 464.000 personnes.

afp/rp