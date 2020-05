L'industrie chimique allemande s'attend à une année 2020 "difficile"

Berlin (awp/afp) - Les industriels allemands de la chimie s'attendent à un exercice 2020 "difficile" en raison des effets de la pandémie de coronavirus, malgré un début d'année "robuste", a prévenu mercredi la puissante fédération du secteur (VCI).

L'organisation s'attend à "une année difficile" avec "fort recul de la production et du chiffre d'affaires" en 2020 pour le secteur, indique-t-elle dans son rapport d'activité trimestriel.

75% des entreprises membres de la fédération prévoient une chute de leurs revenus en Europe.

Le début d'année a pourtant été "robuste", le secteur bénéficiant d'une "forte demande" dans les "produits d'hygiène", les "médicaments" et les "matériaux d'emballage", commente la VCI.

Le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 0,6% sur un trimestre au premier trimestre de l'année, atteignant 49,5 milliards d'euros, malgré un repli de près de 1% des exportations.

Mais "à partir de mars, la pandémie de coronavirus a freiné partout dans le monde la croissance économique et la demande pour la chimie", indiquent les industriels.

Désormais, les "commandes en recul", les "chaînes d'approvisionnement perturbées" et "le manque de capacités de transports" posent problème aux entreprises.

La VCI appelle le gouvernement allemand à mettre en place un "plan stratégique de long terme" pour le secteur, qui ne soit pas "seulement orienté vers l'écologie", alors que l'impact environnemental du secteur, notamment les produits pesticides, est régulièrement mis en cause.

"L'ensemble de l'économie allemande, pas seulement notre branche, a besoin urgemment d'un programme d'investissement et de croissance", estime le président de la VCI, Christian Kullman, cité dans le rapport.

La chimie, qui regroupe autant des géants, tels Bayer ou BASF, que des PME, est la troisième industrie la plus importante en terme de chiffre d'affaires en Allemagne, et emploie plus de 460.000 personnes.

afp/jh