L'industrie chimique allemande voit son activité ralentir

Francfort (awp/afp) - La fédération allemande de la chimie VCI a indiqué mardi s'attendre à une année 2019 moins dynamique en raison des tensions commerciales, signe que le ralentissement de la première économie européenne va durer.

Le chiffre d'affaires de l'industrie de la chimie-pharmacie allemande, qui compte de grands noms comme BASF et Bayer et plus d'un millier d'entreprises de taille moyenne, devrait augmenter de 2,5% l'an prochain, contre 4,5% attendus cette année, selon le VCI.

"Nous pensons qu'une croissance modeste des activités dans la chimie est atteignable l'an prochain", a déclaré le président du VCI, Hans Van Bylen.

"En l'absence de coups durs majeurs", la production pourrait augmenter de 1,5% en s'accompagnant d'une hausse de 1% des prix des produits chimiques, a-t-il précisé.

Les conflits sur les taxes douanières opposant les États-Unis à la Chine et à l'Union européenne, les suites du Brexit et le coup de faiblesse de l'économie allemande cet été pèsent lourd pour le 3e secteur industriel allemand, qui emploie 462.000 personnes dans le pays, est un grand exportateur et fournit quantité d'autres secteurs.

En 2018, les recettes dans la chimie devraient atteindre 204 milliards d'euros, selon les données provisoires du VCI, tirées par l'industrie pharmaceutique dont la production a bondi de 11,5%.

Le ralentissement de la croissance attendu l'an prochain dans la chimie intervient après un recul du PIB allemand (-0,2%) lors des mois d'été, surtout en raison des difficultés de la branche auto.

La banque publique KfW a indiqué fin novembre s'attendre à une croissance de 1,6% du PIB allemand cette année, corrigeant sa précédente estimation de 1,8%, et a confirmé sa prévision d'une croissance de 1,6% pour 2019.

La Banque fédérale allemande (Bundesbank) fera connaître sa prévision pour 2019 le 14 décembre.

afp/jh