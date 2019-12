Bourse de Paris : L'industrie chinoise se réveille (un peu)

Le CAC40 a bouclé le mois de novembre à 5905 points, en hausse de 3,06%, soit une avance depuis le 1er janvier portée à 24,83%. En intégrant les dividendes, l'indice parisien affiche 28,73% de hausse, ce qui classe pour l'instant 2019 parmi les millésimes exceptionnels. Le graphique qui suit montre les performances mensuelles de l'indices : 8 mois de hausse sur les 11 derniers, et plus de 900 points de gains.

Perfs mensuelles du CAC40 en 2019 (Source Bloomberg)

Les principales informations politico-financières à retenir du weekend :

Donald Trump et ses avocats ont décidé de ne pas participer , mercredi, à l'audition de la commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, dans le cadre de la procédure d''Impeachment en cours.

, mercredi, à l'audition de la commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, dans le cadre de la procédure d''Impeachment en cours. La présidence mexicaine estime que les Etats-Unis et le Canada vont rapidement ratifier le nouvel accord de libre-échange tripartite, déjà entériné par le Mexique,

Les ventes en ligne du Black Friday ont progressé de 20% à 7,4 Mds$ aux Etats-Unis, selon Adobe Analytics, un niveau légèrement inférieur aux prévisions qui s'expliquerait par l'ouverture plus tardive des magasins physiques le jeudi soir et l'étalement des promotions très en amont de l'événement lui-même. Jeudi, pour Thanksgiving, les dépenses s'étaient chiffrées à 4,2 Mds$.

ont progressé de 20% à 7,4 Mds$ aux Etats-Unis, selon Adobe Analytics, un niveau légèrement inférieur aux prévisions qui s'expliquerait par l'ouverture plus tardive des magasins physiques le jeudi soir et l'étalement des promotions très en amont de l'événement lui-même. Jeudi, pour Thanksgiving, les dépenses s'étaient chiffrées à 4,2 Mds$. En Allemagne, l'aile gauche du SPD a pris les rênes du parti et a demandé à renégocier l'accord de coalition signé avec Angela Merkel, ce qui pourrait mettre à mal l'exécutif.

Ce qui monopolise l'attention ce matin, et permet aux indicateurs avancés de s'afficher dans le vert, ce sont les indicateurs PMI manufacturiers chinois. L'indicateur du Parti, publié samedi, est remonté au-dessus des 50 points après six mois au purgatoire. Le PMI manufacturier Caixin est aussi en progression, à 51,8 points, son meilleur niveau des trois dernières années. Trop beau pour être vrai ? Pas forcément : les économistes d'ING soulignent que ce sont les nouvelles commandes domestiques qui ont dopé la performance, ce qui s'explique par l'arrivée en production des promesses de projets d'infrastructure. Un soutien qui devrait perdurer au début de l'année 2020 alors que l'export, lui, reste à la peine.

Les temps forts économiques du jour

Une batterie d'autres indicateurs PMI manufacturiers est en vue ce matin, notamment pour la France l'Allemagne, le Royaume-Uni et la zone euro. Aux Etats-Unis, le PMI manufacturier (15h45) sera suivi de l'ISM manufacturier, qui fait toujours référence, et des dépenses de construction (16h00). Christine Lagarde est attendue à 15h00 pour son premier grand oral au Parlement européen.

Toujours peu de variations entre euro et dollar à 1,1019 USD et sur l'once d'or, à 1459 USD. Le pétrole, sous pression en fin de semaine dernière, remonte légèrement à 61,20 USD pour le Brent et à 56,10 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation d'État américaine atteint 1,81% sur 10 ans. Le Bitcoin perd du terrain à 7347 USD

Les principaux changements de recommandations

Boohoo : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 180 GBp.

BT Group Plc : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 335 à 330 GBp.

Centrica : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 90 à 100 GBp.

CRH : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 36,50 à 38,50 GBp.

Derwent London : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 3500 GBp.

E.ON : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 9,50 EUR.

Electricité de France : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 13 EUR.

Enagas : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 19,60 EUR.

Engie : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 18 EUR.

Eramet : Portzamparc démarre le suivi à l'achat fort en visant 73 EUR.

Iberdrola : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 9,60 EUR.

Icade : HSBC passe de conserver à acheter en visant 103 EUR.

Imerys : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 54,30 à 50,70 EUR.

Land Securities : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 1000 GBp.

Millicom : ABG passe de conserver à acheter en visant 500 SEK.

Royal Bank of Scotland : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 418 à 408 GBp.

RWE : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 32 EUR.

TUI : Bernstein passe de surperformance à performance de marché.

L’actualité des sociétés

Les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 0,65% en novembre en France, selon le CCFA, avec une hausse de 11,5% pour Renault et une contraction de 7% pour Peugeot. L'Alliance Renault Nissan Mitsubishi va créer une nouvelle entité dédiée à la R&D, a appris Kyodo. Fiat Chrysler et le puissant syndicat américain UAW ont signé un accord pour quatre ans sur une nouvelle convention collective. Airbus a licencié 16 salariés après l'utilisation "inappropriée" de données clients. Après Tiffany, LVMH se lance dans un rachat beaucoup plus modeste, le Château d'Esclans dans le Var. Les concurrents d'Electricité de France ont demandé 147 térawatts-heure (TWh) d'électricité nucléaire au groupe public pour 2020 à l'occasion de l'appel d'offre de l'Arenh. Le consortium Alstom / Bombardier est attributaire du marché de conception et fabrication de la nouvelle génération de métro pour Île-de-France Mobilités et la RATP, dans le cadre d'une tranche ferme de 44 trains pour plus de 530 M€, partagés à parité. Côté évolutions de gouvernance, Poxel perd son directeur médical, Mediawan fait évoluer son conseil et la CEO déléguée d'Econocom s'en va. Mare Nostrum réussit son entrée en bourse. Oxatis en redressement judiciaire. Carmat reçoit l'autorisation de reprise de l'étude PIVOT au Kazakhstan. Parot et GEA ont publié leurs comptes.

La Commission européenne n'en a manifestement pas fini avec Google, puisque l'antitrust européen enquête sur les pratiques de collecte de données du géant américain, qui a déjà écopé de 8 Mds€ d'amendes ces deux dernières années. Unicredit réduit la voilure à 32% dans la banque turque Yapi Kredi. Une action collective vise l'Australien Woolworths Group, qui a sous-payé ses employés pendant des années. Huawei est en train de paver le terrain pour proposer des smartphones sans puces produites aux Etats-Unis, selon des sources concordantes. Les opérateurs mobiles indiens flambent en bourse après avoir lancé des hausses de prix.