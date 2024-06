Les parcs éoliens et solaires britanniques qui exportent de l'électricité vers l'Europe continentale pourraient se voir imposer des taxes sur le CO2 à partir de 2026, même s'ils ne produisent aucune émission, à moins que le Royaume-Uni et l'Union européenne ne parviennent à se mettre d'accord sur des modifications de la taxe carbone aux frontières de l'UE.

Ces frais, définis dans une clause peu remarquée de la loi sur la taxe sur le CO2, pourraient affecter les revenus des projets d'énergie renouvelable au Royaume-Uni, augmenter les prix déjà élevés de l'électricité dans l'UE et même entraîner une hausse des émissions, ont déclaré des sources industrielles et des analystes à l'agence Reuters.

"C'est un problème des deux côtés", a déclaré Adam Berman, directeur adjoint du groupe industriel Energy UK.

"Cela décourage l'énergie propre au Royaume-Uni au moment où nous essayons d'augmenter la fourniture d'énergie propre, et cela va augmenter les prix (de l'électricité) dans le nord de l'Europe.

Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) imposera une taxe sur les émissions de CO2 aux importations dans l'UE d'acier, de ciment, d'aluminium, d'engrais, d'électricité et d'hydrogène, à moins que le pays exportateur n'applique des politiques de tarification du CO2 équivalentes.

Dans sa conception actuelle, la taxe sur les émissions de CO2 pour l'électricité serait calculée en utilisant une valeur par défaut basée sur les émissions moyennes et historiques de la production d'électricité. Le secteur britannique de l'énergie estime que cela pénalisera injustement les énergies renouvelables.

"C'est une question dont nous sommes conscients et que nous avons soulevée, que le Royaume-Uni a soulevée, avec l'UE", a déclaré Catherine Stewart, directrice adjointe du Trésor britannique pour la politique commerciale, lors d'un événement à Bruxelles le mois dernier.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que celle-ci poursuivrait les discussions avec tous les pays, y compris le Royaume-Uni, sur la conception de la taxe carbone avant de finaliser son application à partir de 2026.

Le coût supplémentaire de la taxe pourrait rendre non rentable l'exportation de l'excédent d'énergie propre de la Grande-Bretagne vers l'Europe à certains moments où la demande est plus faible, où la production d'énergie renouvelable est élevée et où les prix de l'électricité sont bas, ont déclaré les analystes.

L'analyse d'Aurora Energy Research, communiquée à Reuters, montre que jusqu'à 3 gigawattheures (GWh) de production d'énergie renouvelable, suffisante pour alimenter jusqu'à 2 000 foyers par an, pourraient être réduites d'ici 2030 si la taxe s'avérait dissuasive pour les exportateurs.

"Vous ajoutez une taxe sur l'exportation, ce qui réduit essentiellement la marge bénéficiaire chaque fois que vous voulez exporter", a déclaré Pranav Menon, GB Power & Renewables Lead chez Aurora.

En 2030, la taxe sur les émissions de carbone pourrait réduire de 5 % le prix que les projets d'énergie renouvelable britanniques peuvent obtenir pour leur électricité, selon Aurora.

L'accès réduit à l'électricité britannique bon marché pourrait faire augmenter les prix de gros de l'électricité de 4 % sur des marchés tels que l'Irlande et le marché intégré de l'électricité de l'Irlande du Nord, qui importent beaucoup d'électricité du Royaume-Uni, selon l'analyse d'Aurora.

Si les pays européens augmentent leur production d'électricité à partir de charbon et de gaz pour combler le déficit, les émissions de CO2 pourraient même augmenter de 13 millions de tonnes par an, soit l'équivalent des émissions de 8 millions de voitures, selon une analyse antérieure d'AFRY.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que les exportations d'énergie renouvelable pourront échapper à la taxe sur le CO2 si elles respectent certains critères et prouvent leur origine.

Mais les représentants de l'industrie estiment que cela pourrait s'avérer difficile.

"La plupart de l'électricité (à travers les interconnexions) est échangée de manière anonyme... il est donc presque impossible de démontrer la teneur en carbone", a déclaré Pieter-Jan Marsboom, directeur des produits et des services chez Nemo Link, l'interconnecteur d'électricité entre le Royaume-Uni et la Belgique.

ÉLECTIONS AU ROYAUME-UNI

Les diplomates britanniques et européens ont discrètement commencé à discuter de la question, mais la nature hautement politique de tout accord post-Brexit entre les deux signifie qu'aucun progrès n'est attendu avant les élections générales britanniques du 4 juillet.

Certains groupes industriels sont déjà en pourparlers avec le parti travailliste, qui, selon les sondages, est en passe de remporter confortablement les élections, dans l'espoir qu'il fasse pression sur le gouvernement pour qu'il conclue un accord avec Bruxelles sur la taxe sur le CO2.

Le parti travailliste n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Une option consisterait à relier les marchés du carbone de l'UE et du Royaume-Uni, ce qui exempterait les producteurs d'électricité britanniques de la taxe.

"La meilleure façon de traiter le CBAM et d'empêcher les exportateurs britanniques de payer une taxe à l'UE qui pourrait autrement être versée au budget britannique serait d'établir un lien entre les marchés du carbone", a déclaré Alistair McGirr, responsable de la politique et du plaidoyer chez le producteur d'électricité britannique SSE.

Jusqu'à présent, ni Bruxelles ni Londres n'ont sauté sur cette idée.

L'ancien ministre britannique du changement climatique, Graham Stuart, a déclaré à Reuters en mars que les deux parties pourraient examiner la possibilité d'un lien dans le cadre de leur accord de commerce et de coopération post-Brexit.

Le porte-parole de la Commission européenne a déclaré que l'Union était ouverte à l'idée de relier son marché du carbone à d'autres marchés, mais que cela devait découler d'un souhait mutuel des deux parties.

"Cela reste à étudier", a déclaré le porte-parole.