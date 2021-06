L'industrie du tourisme annonce une nouvelle campagne pour l'ouverture de la frontière canado-américaine

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 7 juin 2021) - QUOI: Selon un nouveau rapport du Comité consultatif d'experts auprès du gouvernement fédéral sur les tests et le dépistage de la COVID-19, l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC) annonce le lancement d'une nouvelle campagne pour l'ouverture de la frontière canado-américaine, fermée depuis près de 15 mois. La campagne vise à amener les décideurs canadiens de reconnaître l'urgence d'un plan d'ouverture de la frontière et à s'engager sur un plan de réouverture de la frontière avant que la saison estivale ne soit perdue.

QUI: Beth Potter, Présidente et Directrice générale, Association de l'industrie touristique du Canada

Chris Bloore, Président et Directeur général, Association de l'industrie touristique de l'Ontario

Scott Beck, Directeur général, Destination Toronto

Peter Doyle, Directeur général, Aquarium Ripley's du Canada

Vito Curalli, Directeur exécutif, Ventes internationales et relations avec l'industrie, Hilton

Des représentants des associations de l'industrie touristiques provinciales et territoriales seront également présents lors de l'événement de presse virtuel qui suivra l'événement en personne.

QUAND & OÙ: Un événement en personne et un événement de presse virtuel disponibles le mardi 8 juin 2021.

EN PERSONNE

Toronto, Ontario

Aquarium Ripley's du Canada

288 boulevard Bremner, Toronto, ON M5V 3L9

Le mardi 8 juin 2021

Événement en personne 10 h HAE

ENDROIT POUR LES MÉDIAS: Rencontre des médias à l'entrée principale de l'aquarium Ripley's.

Option de presse ZOOM virtuel

Conférence de presse virtuelle via Zoom 11 h HAE

Les médias doivent s'inscrire au préalable à l'événement

Inscrivez-vous à la conférence de presse virtuelle ici: https://tiac-aitc-ca.zoom.us/webinar/register/WN_0SgsxUj1T0OnI8Vm60QARQ

Les commentaires seront faits en anglais, mais les questions en français sont les bienvenues.

POURQUOI: Le tourisme a été le premier touché, le plus durement touché et sera le dernier à s'en remettre. Compte tenu du récent rapport du groupe consultatif d'experts et de l'augmentation des taux de vaccination, tout en gardant la santé et la sécurité des Canadiens au premier plan, l'AITC demande au gouvernement fédéral de s'engager dans un plan de réouverture des frontières avant qu'une autre saison estivale ne soit perdue.

À propos de l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC)

Fondée en 1930 pour encourager le développement du tourisme au Canada, l'AITC est aujourd'hui le défenseur national du secteur privé pour ce secteur de 105 milliards de dollars. Basée à Ottawa, l'AITC agit au nom des entreprises touristiques canadiennes et fait la promotion de mesures positives qui aident l'industrie à croître et à prospérer.

Renseignements pour les médias :

Madison Simmons

Directrice, affaires gouvernementales, AITC

msimmons@tiac-aitc.ca /613-864-3079

