L'industrie indienne des cryptomonnaies est ébranlée par une nouvelle taxe sur les transactions.

La taxe de 1% sur les échanges de cryptomonnaies indiennes depuis le début du mois a été un facteur de dissuasion supplémentaire pour les investisseurs sur un marché où un régime réglementaire lourd et un impôt sur le revenu numérique de 30% avaient déjà fait chuter les volumes de 60 à 70%, ont déclaré les traders et les cadres du secteur.

"Nous raclons le fond du baril en ce qui concerne les volumes", a déclaré Rajagopal Menon, vice-président de la bourse cryptographique WazirX.

"La quantité d'enchevêtrements réglementaires, le manque de facilité à faire des affaires et la paperasse qui a été créée sur chaque transaction ont rendu les investisseurs et les traders méfiants et nous voyons que les gens se déplacent vers les échanges internationaux ou vers le marché gris."

Alors que les bourses indiennes ont été touchées, les volumes d'échange à l'échelle mondiale ont légèrement augmenté, car les prix des cryptomonnaies ont baissé.

Les bourses de premier rang ont négocié un volume quotidien maximal de 137 milliards de dollars lorsque le prix du bitcoin a fortement chuté le 11 mai, soit une hausse de 84 % par rapport au mois d'avril, a indiqué la société de recherche spécialisée CryptoCompare dans un rapport.

Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a connu le pire trimestre jamais enregistré, avec un prix en baisse de 56 % et des perspectives toujours difficiles .

La baisse des volumes d'échange a fait chuter les revenus des bourses indiennes, qui ont réduit leurs activités de marketing et d'embauche tout en formulant des stratégies pour surmonter tout ralentissement prolongé.

"Plusieurs entreprises licencient des personnes après en avoir embauché un grand nombre l'année dernière et doivent maintenant envisager des mesures opérationnelles et d'autres mesures de réduction des coûts de l'entreprise", a déclaré Kumar Gaurav, fondateur de la banque numérique Cashaa.

Les récents malheurs des bourses de crypto-monnaies indiennes pourraient également inciter à la consolidation, ont déclaré certains cadres.

"Un marché baissier est un processus de nettoyage et les entreprises faibles périront tandis que les entreprises avec le bon modèle d'affaires émergeront plus fortes", a déclaré Ashish Singhal, PDG de CoinSwitch.