L'industrie indienne se tourne vers la biomasse alors que la capitale interdit le charbon dans la lutte contre la pollution

La campagne a poussé environ la moitié des 1 695 unités d'un groupe de petites industries autour de l'une des capitales les plus polluées du monde à utiliser la biomasse, ont déclaré les régulateurs à Reuters, contre moins de 15 % recensés dans une étude de 2020.

"Vous pouvez reconnaître le combustible utilisé à la couleur de la vapeur et à l'odeur dans l'air", a déclaré un responsable d'une petite unité dans le centre mondial de recyclage de tissus de Panipat, à environ 100 km de New Delhi, sous couvert d'anonymat.

"L'air s'est amélioré depuis que nous sommes passés à la biomasse".

Le changement de la qualité de l'air est encore difficile à quantifier.

Mais à Panipat, par exemple, l'étude 2020, réalisée par le thinktank Centre for Science and Environment (CSE), a estimé une baisse de 70 % à 80 % des émissions d'oxyde de soufre, et une baisse de 40 % à 60 % des oxydes d'azote, si toutes les industries basées sur le charbon passaient au charbon.

Les recycleurs de textiles, les teinturiers et les transformateurs d'aliments de la ville située dans l'État septentrional de l'Haryana, ainsi que ceux des villes voisines de Sonipat et Faridabad, se sont rapidement détournés du charbon, leur ancien combustible de prédilection.

Le passage à la biomasse, qui consiste généralement en des granulés ou des briquettes de résidus agricoles, promet de réduire les émissions et d'inciter les agriculteurs à vendre ces résidus au lieu de les brûler, selon les responsables de l'industrie et les régulateurs.

Le passage à la biomasse pourrait également entraîner une baisse des coûts, puisque la biomasse est 14 % moins chère que le charbon, selon une étude de 2021 parrainée par le gouvernement britannique.

LE CHARBON ROI

Le charbon était le "roi" des combustibles dans la région de la capitale nationale (RCN) de l'Inde après que la nation sud-asiatique a interdit le petcoke - une alternative polluante et énergivore - en 2017, selon le rapport du CSE.

Il était le combustible principal d'environ un quart de toutes les industries dans les trois principaux clusters de l'Haryana, près de New Delhi.

Aujourd'hui, le charbon est en train de perdre du terrain au profit de la biomasse.

"De nombreux négociants en petcoke sont devenus des négociants en charbon après l'interdiction du petcoke en 2017", a déclaré Kamaljeet Singh, un haut responsable de la lutte contre la pollution à Panipat. "Maintenant, des centaines de négociants en charbon sont devenus des négociants en biomasse".

Environ 27 % des entreprises de la région utilisent le gaz naturel, tandis que plus de 250 unités, soit 15 %, utilisent l'électricité, ont indiqué les régulateurs.

"Il a été plus facile pour les petites industries de se convertir à la biomasse au lieu de se convertir au gaz naturel en raison des prix plus bas", a déclaré à Reuters Monish Ahuja, président de la Confederation of Biomass Energy Industry of India.

Environ 81 % des 398 unités industrielles opérant dans la seule ville de Panipat se sont converties à la biomasse, a ajouté M. Singh, dévorant ainsi la part de 56,2 % du charbon en 2020.

Les industries expérimentent les déchets agricoles tels que la balle de riz, les briquettes d'arachide et de moutarde comme combustible, ont déclaré les régulateurs et les propriétaires de petites usines de textile et de recyclage de Panipat.

HAUSSE DES PRIX

Cependant, les négociants et les consommateurs de biomasse s'inquiètent de la hausse des prix après l'interdiction du charbon et des fluctuations saisonnières de l'approvisionnement en résidus de récolte, citant ces facteurs comme limitant une utilisation nationale plus large du combustible.

Les prix moyens des briquettes de biomasse ont augmenté de 36 % pour atteindre 7 711 roupies (94,80 $) le kg à la fin de 2022, contre 5 677 roupies à la fin de 2021, sur la place de marché en ligne BiofuelCircle, basée dans la ville occidentale de Pune.

Mais les propriétaires d'unités industrielles de Panipat ont déclaré que la nature locale de l'interdiction du charbon par New Delhi confère un avantage de coût aux industries similaires ailleurs en Inde, car elles peuvent continuer à utiliser du charbon.

"En raison de ces restrictions, les industries de Panipat ont beaucoup de mal à être compétitives", a déclaré Bhim Rana, président d'une association de teinturiers de la ville.

La hausse des coûts alimentée par les taxes et l'interdiction d'exporter des briquettes de biomasse font partie des facteurs attribuables à la politique qui limitent l'offre, selon l'étude britannique.

"L'offre représente environ un tiers ou un quart de la demande totale actuellement", a déclaré Suhas Baxi, directeur général de BiofuelCircle.

L'étude recommande de développer une plateforme d'échange de biomasse, un meilleur stockage, des prêts concessionnels et des taux d'intérêt plus bas pour les investisseurs dans la fabrication.

"Un soutien politique explicite du gouvernement sera nécessaire pour surmonter les contraintes", ajoute l'étude.

(1 $ = 81,3430 roupies)