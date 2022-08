L'industrie manufacturière américaine ralentit modestement ; les stocks excédentaires sont une préoccupation majeure

Alors que l'enquête de l'Institute for Supply Management de lundi a montré une mesure de l'emploi des facteurs se contractant pour un troisième mois consécutif, Timothy Fiore, président du comité de l'enquête sur les entreprises manufacturières de l'ISM, a noté que "les entreprises continuent d'embaucher à des taux élevés, avec peu d'indications de licenciements, de gels d'embauche ou de réduction des effectifs par attrition."

La lecture meilleure que prévu de l'ISM suggère que l'économie n'est pas en récession malgré une baisse du produit intérieur brut au cours du premier semestre de l'année. Cependant, les entreprises sont assises sur des stocks excédentaires après avoir commandé trop de marchandises en raison des craintes de pénurie, ce qui déprime les nouvelles commandes.

"Le cycle de réapprovisionnement des stocks post-pandémie s'essouffle dans un contexte de ralentissement de la demande de biens de consommation", a déclaré Pooja Sriram, économiste chez Barclays à New York.

"Cela intensifie les risques d'un atterrissage plus dur dans le secteur manufacturier plus tard cette année. Cela dit, l'indice PMI global devrait encore reculer passablement pour atteindre des lectures compatibles avec une récession économique pure et simple."

L'indice ISM de l'activité manufacturière nationale a chuté à 52,8 le mois dernier, la plus faible lecture depuis juin 2020, lorsque le secteur sortait d'un marasme induit par une pandémie. L'indice PMI était à 53,0 en juin. Une lecture supérieure à 50 indique une expansion du secteur manufacturier, qui représente 11,9 % de l'économie américaine.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'indice tomberait à 52,0. Une lecture supérieure à 48,7 sur une période donnée indique généralement une expansion de l'économie globale.

Quatre des six plus grandes industries manufacturières - les produits du pétrole et du charbon ainsi que les produits informatiques et électroniques, le matériel de transport et les machines - ont enregistré une croissance modérée à forte le mois dernier.

L'inflation élevée est restée une plainte des entreprises, même si les augmentations globales des prix des intrants ont commencé à ralentir considérablement. Les fabricants de produits chimiques ont déclaré que l'inflation "ralentit les affaires" et ont également fait état d'un "surstock de matières premières en raison de problèmes antérieurs de la chaîne d'approvisionnement et du ralentissement des commandes."

Les fabricants de produits alimentaires ont déclaré que "de nombreux clients semblent réduire leurs commandes dans le but de réduire les stocks." Les exploitants d'usines textiles ont déclaré que "les problèmes continus de livraison et de personnel ont rongé le résultat net."

Le sous-indice prospectif des nouvelles commandes de l'enquête ISM a chuté à 48,0 par rapport à une lecture de 49,2 en juin. Il s'agit de la deuxième contraction mensuelle consécutive. Combiné à une réduction constante des carnets de commandes, cela suggère un nouveau ralentissement de l'industrie manufacturière dans les mois à venir.

De nombreux détaillants, dont Walmart, ont déclaré avoir des stocks excédentaires, car l'inflation galopante oblige les consommateurs à dépenser davantage pour des produits alimentaires à faible marge plutôt que pour des vêtements et autres marchandises générales.

Les actions de Wall Bourse se sont négociées en légère baisse. Le dollar a baissé par rapport à un panier de devises. Les prix des bons du Trésor américain étaient majoritairement en hausse.

LES GOULOTS D'ÉTRANGLEMENT DE L'OFFRE S'ATTÉNUENT

La mesure des stocks d'usine de l'ISM a augmenté à un niveau record de 38 ans en juillet. Selon M. Fiore de l'ISM, les entreprises se sont montrées le plus préoccupées par le niveau de leurs stocks depuis le début de la pandémie de COVID-19, il y a deux ans, alors qu'un ralentissement de l'activité manufacturière était prévu.

La modération de l'activité manufacturière reflète également une réorientation des dépenses vers les services plutôt que vers les biens et l'impact de la hausse des taux d'intérêt, la Réserve fédérale s'attaquant à l'inflation. La semaine dernière, la banque centrale américaine a relevé son taux directeur de trois quarts de point de pourcentage supplémentaires. Elle a maintenant augmenté ce taux de 225 points de base depuis mars.

L'économie s'est contractée de 1,3 % au cours du premier semestre de l'année. Les fluctuations sauvages des stocks et le déficit commercial lié au blocage des chaînes d'approvisionnement mondiales en sont largement responsables, bien que la dynamique globale se soit refroidie.

Les goulots d'étranglement de l'offre se desserrent, ce qui contribue à freiner l'inflation à la sortie des usines. La mesure des livraisons des fournisseurs de l'ISM a chuté à 55,2 contre 57,3 en juin. Une lecture supérieure à 50 indique un ralentissement des livraisons aux usines.

La jauge des prix payés par les fabricants de l'enquête a plongé à 60,0, le plus bas niveau depuis août 2020, contre 78,5 en juin.

"Cela devrait plaire à la Fed et fournit une preuve supplémentaire que les hausses de taux n'auront pas besoin de se poursuivre jusqu'en 2023", a déclaré James Knightley, économiste international en chef chez ING à New York.

Mais la route vers une faible inflation sera longue. Bien que la mesure de l'emploi en usine de l'enquête ait augmenté à 49,9, elle est restée en territoire de contraction pour un troisième mois consécutif, les fabricants continuant à exprimer leur difficulté à trouver des travailleurs.

Le roulement élevé lié aux démissions et aux départs à la retraite a également contrarié les efforts visant à doter les usines d'un personnel adéquat. Il y avait 11,3 millions d'emplois non pourvus dans l'ensemble de l'économie à la fin du mois de mai, avec près de deux offres d'emploi pour chaque travailleur sans emploi.

"Ce rapport est conforme au désir de la Fed de donner à l'offre une chance de rattraper la demande, mais il y a un long chemin à parcourir car le secteur manufacturier semble continuer à lutter contre les pénuries", a déclaré Conrad DeQuadros, conseiller économique principal chez Brean Capital à New York.