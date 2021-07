L'industrie salue la prolongation des subventions salariale et pour le loyer commercial d'urgence

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 30 juillet 2021) - La Coalition des entreprises les plus touchées a déclaré ce qui suit :

« L'annonce d'aujourd'hui prolongeant la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) jusqu'à octobre 2021 est un pas important dans la bonne direction pour appuyer les entreprises les plus durement touchées, considérant que la saison estivale est principalement gâchée et que celles-ci souffrent toujours de restrictions sur les voyages, de la fermeture des frontières et de l'interdiction de grands rassemblements.

Le gouvernement doit d'ailleurs être remercié pour cette décision très positive et pour leur appui à l'économie. Cependant, cette prolongation à elle seule ne sauvera pas plusieurs des entreprises les plus touchées de la ruine financière cet automne et cet hiver. Notre plus récent sondage de juin nous porte à croire que près de 60% des entreprises canadiennes les plus touchées par la crise ne survivront pas si la SSUC et la SUCL ne sont pas prolongées jusqu'à au moins la fin de l'année.

Les secteurs canadiens du tourisme, du voyage, de l'hospitalité, des arts, des festivals et des événements ont été les premiers à être touchés par la pandémie et les plus durement touchés. Ils seront également les derniers à s'en remettre. Ces secteurs d'activités ont donc besoin d'un programme ciblé de septembre à mai jusqu'à ce qu'une vraie reprise soit envisageable. »

Créée en septembre 2020, la Coalition des entreprises les plus durement touchées est une coalition dirigée par l'industrie qui représente les centaines d'entreprises du tourisme, des voyages, des arts et de la culture, des événements et des festivals, des autocars, de l'hébergement et de l'hospitalité, et des expériences touristiques indigènes touchées par la pandémie.

