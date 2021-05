Bourse de Paris : L'industrie se rebiffe

Les places financières ont encore évolué dans des bornes étroites hier. Et dans un joli fouillis sectoriel qui semble bien être le dénominateur commun du mois de mai. Les valeurs financières ont brillé, ainsi que les industrielles, après avoir été un peu chahutées. L'occasion de dire quelques mots sur deux compartiments particulièrement en forme hier. En Europe, l'aéronautique est redevenue furieusement tendance, grâce à une envolée d'Airbus. Ce jeu de mot navrant illustre le gain de 9% de l'action en bourse hier à la clôture, après des commentaires positifs du management sur la remontée des cadences de production à moyen terme. L'industriel européen a demandé à ses fournisseurs d'être en capacité de produire des pièces pour l'assemblage de 64 appareils de la famille A320 par mois à compter du second trimestre 2023 (dans deux ans donc), contre 40 en période pandémique. Déjà dominateur sur le marché des monocouloirs, Airbus a aussi profité de la débâcle du B737MAX de The Boeing Company. Pour faire un second jeu de mot consternant, le monde d'après et ses échanges aériens réduits a l'air d'avoir du plomb dans l'aile. Du moins si l'on se fie aux projections de l'avionneur.

En parallèle de l'aéronautique, le secteur automobile s'est aussi distingué, notamment aux Etats-Unis. General Motors a rouvert plusieurs lignes de production gelées à cause des pénuries de semiconducteurs. Une annonce qui a bénéficié à tout l'écosystème, qui y a vu le signe d'une réduction de cet important goulet d'étranglement. La patronne de GM, Mary Barra, ne s'emballe pas pour autant en rappelant que le second trimestre sera le plus faible de l'année en matière de production. Mais le marché a jugé le signal positif, comme il a apprécié les ambitions du rival Ford dans le véhicule électrique. Ces actualités profitent aux constructeurs automobiles, dont les actions avaient dérapé au plus bas de l'année 2021 à la mi-mai. Dernier jeu de mot du jour, promis.

Le volet macroéconomique est lui aussi étoffé aujourd'hui, avec une administration Biden qui n'a pas l'air d'être effrayée par l'épée de Damoclès inflationniste. Selon la presse américaine, la Maison Blanche dévoilera ce vendredi un premier budget pharaonique, pour l'exercice fiscal fédéral qui débutera en octobre. Le Wall Street Journal parle de 6 000 milliards de dollars de budget fédéral, lequel intégrera les promesses faites en matière d'infrastructures et de services publics de base. Le financement additionnel nécessaire devrait provenir de l'alourdissement de la taxation des sociétés et des ménages les plus à l'aise financièrement. L'annonce de ce plan constitue un temps fort de la journée, au même titre que la série de statistiques programmées entre 14h30 et 16h00.

Les indicateurs avancés sont bien ancrés dans le vert ce matin, sur des tendances plus porteuses que les variations soporifiques de ces derniers jours. En Asie, le Nikkei 225 termine la semaine sur les chapeaux de roues, sans jeu de mot cette fois.

Les temps forts économiques du jour

En France ce matin, les prix à la production et à la consommation de mai et la consommation des ménages d'avril sont au programme à 8h45, avant à 11h00 l'indice de confiance des affaires de mai en zone euro. Aux Etats-Unis, les revenus et dépenses des ménages, l'inflation PCE et les stocks des grossistes d'avril (14h30) précéderont l'indice PMI de Chicago de mai (15h45) et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan de mai (16h00).

La paire euro / dollar évolue peu à 1,2187 USD. L'once d'or recule légèrement à 1893 USD. Le pétrole est stable à 69,67 USD le baril de Brent et à 67,20 USD le baril WTI. Le rendement de la dette américaine remonte légèrement en atteignant 1,61 % sur 10 ans. Le Bitcoin s'échange en repli autour de 38 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABB : HSBC passe de conserver à acheter en visant 35 CHF.

ABN Amro : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 12 EUR.

Airbus : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 115 à 138 EUR.

Anima : KBW démarre le suivi à surperformance en visant 5,10 EUR.

Azimut : KBW reprend le suivi à performance de marché en visant 21,70 EUR.

Basler : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 57 à 110 EUR.

Bavarian Nordic : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 270 à 325 DKK.

Beiersdorf : LBBW passe d'acheter à conserver en visant 100 EUR.

BNP Paribas : HSBC relève son objectif de cours de 64 à 72 EUR.

CMC Markets : Goldman Sachs reprend le suivi à neutre en visant 410 GBp.

EQS Group : Stifel démarre le suivi à l'achat en visant 39 EUR.

Euronext : HSBC passe de conserver à acheter en visant 102 EUR.

Porsche : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 128 à 134 EUR.

Qinetiq : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 400 à 415 GBp.

Recticel : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 16 à 18 EUR.

Rovio : Jefferies démarre le suivi à conserver en visant 7,60 EUR.

Société Générale : HSBC relève son objectif de cours de 22 à 27 EUR.

Tate & Lyle : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 790 à 850 GBp.

Tikehau : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 30 à 32 EUR.

Volkswagen : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 296 à 295 EUR.

