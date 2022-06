L'industrie suisse voit sa situation se normaliser peu à peu (PMI)

Zurich (awp) - L'industrie helvétique voit les difficultés sur les chaînes d'approvisionnement se résorber doucement, tandis qu'elle crée davantage d'emplois. Le secteur des services connaît un rebond, en dépit de l'inflation.

L'indice suisse des directeurs d'achat (PMI) a reculé de 2,4 points en mai par rapport au mois d'avril pour l'industrie, atteignant 60,0 points. Sur un an, la baisse atteint 8,5 points. L'indice publié mercredi par Credit Suisse et Procure.ch reste bien au-dessus du seuil de croissance de 50,0 points, proche du niveau observé avant l'éclatement de la guerre en Ukraine. "La croissance est encore solide".

L'indice des services s'est établi à 60,2 points, en progression de 3,9 points sur un mois et de 2,1 points sur un an. Les économistes sondés par AWP tablaient sur un indice dans l'industrie entre 59,0 et 62,6 points et dans les services entre 55,0 et 57,0 points.

Le moral des entreprises helvétiques reste bon, malgré un ralentissement de la dynamique dans la production et les prises d'ordres. Concernant l'emploi, 31% des sondés a signalé embaucher du personnel supplémentaire.

Les difficultés logistiques restent présentes, mais s'apaisent peu à peu par rapport au pic de septembre dernier: la moitié des sociétés fait part de délais de livraison plus longs. Trois quarts d'entre elles sont confrontées à des hausses des prix d'achats, et une sur cinq a augmenté ses stocks de produits finis afin d'expédier plus rapidement les commandes si la demande reste solide.

Dans les services, le tableau est plus positif. Les sous-indices portant sur la marche des affaires et les nouvelles commandes ont grimpé nettement.

Le secteur reste robuste face à la détérioration du climat de consommation et de perte de pouvoir d'achat en raison de l'inflation, souligne le document, qui ajoute que 40% des entreprises augmentent leurs prix de vente, compensant au moins partiellement les augmentations des prix d'achat, qui constituent le seul vent contraire. Quasiment aucune des sociétés sondées compte supprimer des emplois.

ck/buc