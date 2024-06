L'économie indienne devrait rester celle qui connaît la croissance la plus rapide dans les années à venir, mais une majorité d'économistes indépendants et d'experts politiques interrogés par Reuters ne croient pas que cela permettra de réduire les inégalités économiques criantes.

Malgré une croissance économique de plus de 8 % au cours de la dernière année fiscale et un marché boursier florissant à Mumbai, qui est de loin l'un des plus chers au monde, New Delhi continue de distribuer gratuitement des céréales alimentaires à plus de 800 millions de ses 1,4 milliard d'habitants.

Le Premier ministre Narendra Modi, qui a prêté serment pour un troisième mandat avec le soutien des partis régionaux après une élection surprise au cours de laquelle son parti, le Bharatiya Janata Party, a perdu son importante majorité au parlement, a conservé la plupart des ministres de son deuxième mandat.

Pourtant, l'augmentation des inégalités économiques - qui n'ont jamais été aussi élevées depuis des décennies - et le taux élevé de chômage des jeunes ont été largement cités comme les raisons de cette déroute électorale, après avoir remporté de larges victoires en 2014 et 2019 grâce à des programmes de développement et de réforme économique.

Dans un sondage Reuters réalisé entre le 15 mai et le 18 juin, une majorité de près de 85 % d'économistes du développement et d'experts politiques, soit 43 sur 51, ont déclaré qu'ils n'étaient pas convaincus que les inégalités économiques se réduiraient de manière significative au cours des cinq prochaines années, 21 d'entre eux ayant même déclaré qu'ils n'étaient pas du tout confiants.

Six seulement se sont déclarés confiants et deux très confiants. Il s'agit d'une catégorie distincte de celle des économistes privés qui prévoient régulièrement les données économiques et les taux d'intérêt.

"Reconnaître qu'il s'agit d'un problème sera un premier pas dans la bonne direction... Actuellement, la réduction des inégalités économiques n'est pas un objectif politique des décideurs", a déclaré Reetika Khera, économiste du développement à l'Institut indien de technologie de New Delhi.

"L'inégalité n'est pas quelque chose qui disparaîtra d'elle-même... elle nécessite des interventions gouvernementales proactives".

Même pour une économie en développement, l'inégalité des revenus en Inde est trop extrême, selon un rapport publié en mars par le World Inequality Lab.

Cependant, tout le monde n'est pas d'accord.

"Je ne pense pas que les mesures de l'inégalité soient significatives pour l'Inde. La question clé n'est pas l'inégalité, mais la façon dont le bas de la pyramide s'en sort économiquement. Cela ne dépend pas de la situation du sommet", a déclaré Nagpurnanand Prabhala, professeur de finance à l'université Johns Hopkins.

L'Inde est le deuxième pays d'Asie pour le nombre de milliardaires, mais des dizaines de millions de personnes dépendent du programme gouvernemental d'emploi à salaire minimum garanti de 100 jours, creusant des puits, construisant des routes et comblant des nids-de-poule pour environ 4 dollars par jour.

"Le gouvernement actuel a créé un système économique qui a considérablement réduit le groupe à revenu moyen. Les pauvres bénéficient de l'aide publique ... les riches bénéficient de subventions publiques croisées grâce au capitalisme de connivence", a déclaré Saibal Kar, professeur d'économie industrielle au Centre d'études en sciences sociales.

"Les libertés économiques et sociales sont faibles en raison de politiques publiques répressives. Il faut que cela change. Si cela ne change pas, les inégalités augmenteront encore."

DES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES, PAS SEULEMENT DES EMPLOIS

Interrogés sur la qualité de la croissance économique de l'Inde au cours des dix dernières années, une majorité de près de 80 % des économistes interrogés, soit 42 sur 53, ont déclaré qu'elle n'était pas inclusive, 17 déclarant qu'elle ne l'était pas du tout. Huit ont déclaré qu'elle était assez inclusive et trois qu'elle était inclusive.

Pourtant, 60 % des économistes, soit 32 sur 53, ont déclaré que l'Inde maintiendrait ou dépasserait le solide taux de croissance actuel du PIB au cours des cinq prochaines années. Les autres ont déclaré qu'elle n'atteindrait pas ce taux.

Alors que le gouvernement Modi s'est fixé pour objectif de faire de l'Inde une économie développée d'ici 2047, plusieurs experts ayant participé à l'enquête ont déclaré que le gouvernement devrait d'abord améliorer les compétences des travailleurs, créer davantage d'emplois et se concentrer sur une croissance inclusive.

En décembre, le principal conseiller économique du gouvernement a déclaré que la distribution de céréales subventionnées, ainsi que les dépenses en matière d'éducation et de santé, avaient contribué à une répartition plus équitable des revenus.

Pendant la campagne électorale, un document du gouvernement a montré que Modi souhaitait se concentrer sur 70 domaines d'amélioration, dont les compétences de la main-d'œuvre et la formation professionnelle.

Plus de 90 % des experts interrogés, soit 49 sur 54, qui ont répondu à une question distincte, ont déclaré que le chômage serait le principal défi économique du gouvernement au cours des cinq prochaines années.

Le taux de chômage s'élevait à 7,0 % en mai, selon le centre de surveillance de l'économie indienne, un groupe de réflexion, alors qu'il était d'environ 6 % avant la pandémie.

"La plupart des pays qui ont connu une croissance plus rapide l'ont fait sur la base d'une transformation structurelle de la ferme à l'usine", a déclaré Parikshit Ghosh, professeur à la Delhi School of Economics, ajoutant que la part de l'industrie manufacturière dans le PIB a oscillé autour de 15 % pendant une trentaine d'années.

"Parmi les multiples facteurs à l'origine de cette situation, le plus important est peut-être l'incapacité à investir sérieusement dans l'éducation.

L'Inde consacre environ 3 % de son PIB à l'éducation publique, soit la moitié des 6 % recommandés par la politique nationale du gouvernement en matière d'éducation.

D'autres experts ont souligné les défis permanents posés par une société encore enlisée dans les divisions entre les castes et les classes.

"Nous ne parlons même pas du clivage qui déchire notre société depuis des milliers d'années dans nos salons - nous vivons encore dans un monde où les familles dalits nettoient les toilettes dans les zones urbaines et rurales, génération après génération", a déclaré Aditi Bhowmick, experte en politiques publiques, qui a précédemment travaillé comme directrice pour l'Inde au Development Data Lab.

