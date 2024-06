Moscou (awp/afp) - Le rythme de l'inflation en Russie a encore accéléré en mai, alors que les responsables avertissent que d'énormes dépenses publiques pour soutenir l'offensive militaire contre l'Ukraine entraînent une surchauffe de l'économie.

L'augmentation des dépenses publiques a soutenu l'économie russe face à un barrage de sanctions occidentales, mais a également déclenché une flambée des prix et des pénuries de main-d'oeuvre dans de nombreux secteurs non directement liés à ces dépenses.

L'inflation annuelle s'est élevée à 8,3 % fin mai contre 7,8% un mois plus tôt, a déclaré vendredi l'agence de statistique officielle du pays. C'est le niveau le plus élevé depuis février 2023, de loin supérieur à l'objectif officiel de 4%.

La hausse rapide des prix a fait pression sur la banque centrale du pays pour qu'elle relève encore les taux d'intérêt afin de maîtriser l'inflation.

La semaine dernière, cette dernière a maintenu son taux directeur à 16%, mais signalé qu'elle pourrait le relever à l'avenir si le rythme de la hausse de prix ne ralentit pas.

Guerman Gref, le PDG de Sberbank, a averti la semaine dernière que la croissance de la Russie était "fragile" car elle dépendait des dépenses publiques pour continuer à faire augmenter les salaires et les dépenses de consommation, et non des investissements ou des gains de productivité.

afp/rp