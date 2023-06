L'inflation des prix à la consommation en Australie a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis 13 mois en mai, sous l'effet d'une forte baisse des prix des carburants, tandis qu'une mesure de l'inflation de base s'est également ralentie, signe que les taux d'intérêt pourraient ne pas avoir à augmenter à nouveau en juillet.

Les données du Bureau australien des statistiques ont montré mercredi que l'indice mensuel des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 5,6 % au cours de l'année jusqu'en mai, marquant la plus faible augmentation depuis avril de l'année dernière.

Ce chiffre est inférieur à celui du mois précédent (6,8 %) et bien en deçà des prévisions du marché (6,1 %).

L'indice de référence de l'IPC a augmenté de 6,1 %, une fois de plus en baisse par rapport aux 6,7 % du mois d'avril. Une mesure très surveillée des prix excluant les facteurs volatils et les voyages de vacances a ralenti d'un cran, passant de 6,5 % à 6,4 %.

Les investisseurs ont réagi en faisant baisser le dollar australien de 0,8 % à 0,6629 $, et les marchés ont réduit les paris selon lesquels la banque centrale devrait à nouveau augmenter les taux la semaine prochaine, évaluant la probabilité d'une hausse à 22 % seulement, contre 32 % avant les données.

"Le chiffre se situe dans le bas de la fourchette des attentes des économistes qui allaient de 6,9 % à 5,6 % et il est suffisamment faible pour que la RBA interrompe sa série de hausses de taux en juillet et peut-être au-delà", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Les données de mercredi ont montré que les facteurs les plus importants étaient un bond de 8,4 % dans le secteur du logement et une augmentation de 7,9 % dans le secteur de l'alimentation et des boissons non alcoolisées. Cette hausse a été compensée par une baisse de 8,0 % des prix des carburants.

La Reserve Bank of Australia a augmenté ses taux d'intérêt de 400 points de base pour atteindre 4,1 % depuis mai de l'année dernière, mais les risques d'augmentation de l'inflation signifient que la banque centrale a adopté un ton hawkish au cours des derniers mois, avertissant que d'autres augmentations de taux pourraient être nécessaires.