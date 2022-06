L'inflation alimentaire au Royaume-Uni atteindra 15 % cet été, selon IGD

Son dernier rapport indique que les ménages les plus vulnérables de Grande-Bretagne seront les plus durement touchés par la flambée des prix des aliments et des boissons.

IGD a prédit que les dépenses mensuelles moyennes en produits alimentaires pour une famille type de quatre personnes atteindraient 439 livres (528 $) en janvier 2023, contre 396 livres en janvier 2022.

Elle s'attend à ce que l'inflation se manifeste surtout dans les prix de la viande, des produits céréaliers, des produits laitiers, des fruits et des légumes.

Il a déclaré que les produits qui dépendent du blé pour leur alimentation, comme les viandes blanches, étaient susceptibles de voir leurs prix s'envoler à court terme.

Le chercheur a prévu que les niveaux élevés d'inflation alimentaire dureraient probablement jusqu'à la mi-2023, soulignant plusieurs facteurs, notamment l'impact du conflit en Ukraine, les défis préexistants de la chaîne d'approvisionnement, l'efficacité limitée de la politique monétaire et fiscale et les impacts encore ressentis du Brexit.

"D'après nos recherches, il est peu probable que les pressions sur le coût de la vie s'atténuent de sitôt", a déclaré James Walton, économiste en chef d'IGD. "Nous voyons déjà des ménages sauter des repas - un indicateur clair du stress alimentaire."

Le taux d'inflation officiel de la Grande-Bretagne a atteint son plus haut niveau en 40 ans, soit 9 %, en avril et devrait dépasser les 10 % plus tard en 2022, lorsque les tarifs réglementés de l'énergie devraient encore augmenter de 40 %.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de près de 7 % au cours de l'année qui s'est terminée en avril, a déclaré le mois dernier l'Office for National Statistics.

Les Britanniques réagissent en réduisant le nombre de magasins et de produits, en passant des supermarchés traditionnels aux discounters et des produits de marque aux produits de marque privée moins chers.

(1 $ = 0,8322 livre)