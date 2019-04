D'un mois sur l'autre, l'inflation est confirmée à +0,5%.

En données non harmonisées, la hausse des prix à la consommation est également confirmée, à +0,4% d'un mois sur l'autre et à 1,3% sur un an.

Ces chiffres confirment les données provisoires publiées le 28 mars.

(Bureau de Berlin, Juliette Rouillon pour le service français)