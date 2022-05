L'inflation allemande devrait atteindre 7 % en 2022 -DIHK

Le taux d'inflation de l'Allemagne en 2022 fera plus que doubler par rapport aux 3,1 % de l'année dernière, car les prix déjà élevés de l'énergie et des denrées alimentaires sont poussés à la hausse par la guerre en Ukraine, a déclaré mardi la Chambre de commerce et d'industrie du pays (DIHK).

Le DIHK a déclaré qu'il s'attend désormais à ce que le taux d'inflation atteigne 7 %, après avoir initialement prévu une hausse de 3,5 % dans ses prévisions de février.

Le ministère allemand de l'économie a déclaré en avril qu'il voyait un taux d'inflation de 6,1 % en 2022 et de 2,8 % l'année prochaine, citant les effets des prix de l'énergie dans la plus grande économie d'Europe.

Près de 40 % des quelque 25 000 entreprises interrogées prévoient de répercuter la hausse des coûts sur les clients, selon la DIHK. En particulier, plus d'une entreprise sur deux dans l'industrie et le commerce a déclaré avoir l'intention de répercuter les augmentations de coûts.

Globalement, le DIHK prévoit une croissance économique de 1,5 % en 2022. L'un des principaux moteurs sera la consommation privée, qui devrait augmenter de 3 % cette année, contre 0,1 % en 2021, tandis que les dépenses publiques devraient stagner cette année.