L'inflation américaine mijote, le pire de la hausse des prix est probablement derrière nous.

La croissance des prix à la consommation aux États-Unis a fortement ralenti en avril alors que l'essence s'est éloignée de ses records, ce qui suggère que l'inflation a probablement atteint un sommet, bien qu'elle risque de rester chaude pendant un certain temps et de maintenir le pied de la Réserve fédérale sur les freins pour refroidir la demande.

Cet aspect a été renforcé par le rapport du département du travail mercredi, qui a également montré que les pressions inflationnistes mensuelles sous-jacentes s'intensifiaient à nouveau après une accalmie en mars, les prix des billets d'avion ayant enregistré la plus forte hausse jamais enregistrée. Les prix des billets d'avion ont enregistré leur plus forte hausse depuis 2006. Les loyers ont connu leur plus forte augmentation depuis 2006, ce qui a encore plus pesé sur les consommateurs qui ont également payé plus cher pour la nourriture et les soins de santé.

"La lutte du pays contre l'inflation élevée n'est pas encore terminée, mais les marchés peuvent tout de même pousser un soupir de soulagement en sachant que la situation ne s'aggrave pas", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS à New York. "La Fed peut rester sur son plan avec des hausses de taux de 50 points de base en juin et juillet et il n'y a aucune raison d'agir plus rapidement pour combattre l'inflation."

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % le mois dernier, le gain le plus faible depuis août dernier, les prix de l'essence ayant baissé de 6,1 % après avoir grimpé de 18,3 % en mars. Cela contrastait fortement avec la hausse de 1,2 % de l'IPC d'un mois sur l'autre en mars, qui était la plus forte progression depuis septembre 2005.

La baisse de l'essence a atténué une hausse de 0,9 % des prix des aliments. La hausse des prix des aliments a été large, le coût des produits laitiers et des produits connexes ayant augmenté de 2,5 %, la plus forte hausse depuis juillet 2007.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les prix à la consommation augmenteraient de 0,2 % en avril. Mais la décélération de l'IPC mensuel est probablement temporaire. Les prix de l'essence augmentent à nouveau et s'élevaient en moyenne à 4,404 $ le gallon mercredi après avoir oscillé juste au-dessus de 4,00 $ en avril, selon l'AAA.

La guerre non provoquée de la Russie contre l'Ukraine est le principal catalyseur de la flambée des prix de l'essence, et a également fait grimper les prix des biens mondiaux.

L'inflation était déjà un problème avant l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février, en raison de l'étirement des chaînes d'approvisionnement mondiales, alors que les économies émergeaient de la pandémie de COVID-19 après que les gouvernements du monde entier aient injecté d'importantes sommes d'argent pour venir en aide aux victimes de la pandémie et que les banques centrales aient réduit les taux d'intérêt.

Mercredi, le président Joe Biden a de nouveau reconnu la douleur que l'inflation infligeait aux familles américaines et a réaffirmé que faire baisser les prix "est ma principale priorité économique."

La semaine dernière, la Fed a augmenté son taux d'intérêt directeur d'un demi-point de pourcentage, la plus forte hausse en 22 ans, et a déclaré qu'elle commencerait à réduire ses avoirs en obligations le mois prochain. La banque centrale américaine a commencé à relever ses taux en mars.

Les actions de Wall Bourse ont rebondi après une récente chute. Le dollar a baissé par rapport à un panier de devises tandis que les prix du Trésor américain ont connu un panorama mitigé.

L'INFLATION ANNUELLE A ATTEINT UN SOMMET

Au cours des 12 mois jusqu'en avril, l'IPC a augmenté de 8,3 %. Bien qu'il s'agisse du premier ralentissement de l'IPC annuel depuis août dernier, il s'agit du septième mois consécutif de hausse supérieure à 6 %. L'IPC a augmenté de 8,5 % en mars, soit la plus forte hausse en glissement annuel depuis décembre 1981.

Les relevés annuels sont susceptibles de s'affaisser davantage, car les fortes augmentations de l'année dernière ne sont plus prises en compte dans le calcul, mais ils restent supérieurs à l'objectif de 2 % de la Fed au moins jusqu'en 2023. Une réorientation de la demande vers les services plutôt que vers les biens est également considérée comme un facteur de refroidissement de l'inflation.

Mais les risques sont orientés à la hausse, la politique de tolérance zéro de la Chine en matière de COVID-19 et la guerre Russie-Ukraine qui s'éternise mettant davantage de pression sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. La demande de services tels que les voyages en avion et l'hébergement à l'hôtel pendant l'été ainsi que les pénuries de travailleurs pourraient maintenir l'inflation à un niveau élevé.

"Nous restons nerveux quant à l'impact de l'essence et aux pressions croissantes sur les prix dans les services", a déclaré James Knightley, économiste international en chef chez ING à New York.

En excluant les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC a accéléré de 0,6 % après avoir grimpé de 0,3 % en mars. Ce que l'on appelle l'IPC de base a augmenté de 6,2 % au cours des 12 mois précédant avril. Cette hausse fait suite à un bond de 6,5 % en mars, soit le gain le plus important depuis août 1982. Une mesure clé des loyers, le loyer équivalent de la résidence principale des propriétaires, a bondi de 0,5 % le mois dernier. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis juin 2006 et elle fait suite à une hausse de 0,4 % en mars.

Les pressions inflationnistes sous-jacentes ont également été attisées par les tarifs aériens, qui ont connu une hausse record de 18,6 % en raison de la forte demande et des prix élevés du kérosène. L'hébergement dans les hôtels et les motels a également coûté plus cher, tout comme les loisirs et l'équipement ménager.

Les prix des véhicules automobiles neufs ont accéléré de 1,1 %, en partie parce que le gouvernement a cessé de sonder les concessionnaires pour utiliser les données de transaction afin de calculer les changements de prix.

Les Américains ont également payé davantage pour les soins de santé, le coût des services hospitaliers ayant augmenté de 0,5 %, bien que les prix des médicaments sur ordonnance soient restés inchangés.

Les prix des services de base ont connu une hausse de 0,7 %, la plus forte depuis août 1990, ce qui, selon les économistes, est la preuve que la flambée des coûts de la main-d'œuvre est répercutée sur les consommateurs. Ils ont affirmé qu'une spirale salaires-prix serait difficile à combattre pour la Fed sans bloquer la croissance ou pousser l'économie dans la récession.

"Avec la poursuite de la hausse des prix des services, il sera probablement de plus en plus difficile pour la Fed de nier l'existence de cette dynamique de spirale salaires-prix, et la reconnaissance de ce fait constituerait un risque supplémentaire pour les faucons", a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup à New York.

Mais les consommateurs ont obtenu un certain soulagement, avec une baisse des prix de l'habillement de 0,8 %. Cette baisse, la plus importante depuis mai 2020, met fin à six mois consécutifs de hausse.

Les coûts de communication ont baissé pour un troisième mois consécutif, tandis que les prix des voitures et camions d'occasion ont diminué de 0,4 %. (Reportage de Lucia Mutikani ; Rédaction de Dan Burns, Andrea Ricci et Chris Reese)