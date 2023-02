L'inflation américaine s'accélère en janvier, les dépenses de consommation bondissent

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), suivi par la Réserve fédérale pour la politique monétaire, a augmenté de 0,6 % le mois dernier après avoir gagné 0,2 % en décembre. Au cours des 12 mois jusqu'en janvier, l'indice des prix PCE a accéléré de 5,4 % après avoir augmenté de 5,3 % en décembre.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,6 % après avoir progressé de 0,4 % en décembre. Ce que l'on appelle l'indice des prix PCE de base a augmenté de 4,7 % sur une base annuelle en janvier après avoir progressé de 4,6 % en décembre.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Les futures des indices boursiers américains ont étendu leurs pertes. OBLIGATIONS : Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté.FOREX : Le dollar américain a étendu ses gains contre l'euro et le yen.

COMMENTAIRES :

PRIYA MISRA, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DES TAUX MONDIAUX, TD SECURITIES, NEW YORK

"L'aplatissement de la courbe des taux a du sens, le front. La pression sur la Fed reste élevée. La pression sur la Fed reste élevée. Ils ont clairement du travail à faire pour ralentir l'économie et ramener l'inflation à 2 %."

"Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les actifs à risque car cela va maintenir la pression sur la Fed."

"Cela pourrait mettre la pression sur le fait qu'ils aillent ou non à 50 points de base en mars. Cela va être un débat pour le marché. Augmentent-ils l'ampleur des hausses ? Cela sera au centre de l'attention."

PHIL BLANCATO, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, LADENBURG THALMANN ASSET MANAGEMENT, NEW YORK "Ce chiffre PCE qui pour moi est un chiffre vital, c'est la jauge préférée de la Fed pour mesurer l'inflation suggère clairement que la Fed a plus à faire, maintenant vous regardez probablement la moitié de 1% de hausse en mars.""Ils (la Fed) sont dépendants des données, et ils sont quelque peu prudents pour ne pas outrepasser, mais la bonne chance de 1/2 de 1% (hausse) en mars et ensuite ressemblant à une hausse en mai et ou juin.""En d'autres termes, ce que cela signifie, c'est que la Fed n'a pas fini, une pression supplémentaire sur les rendements pour les pousser à la hausse, la bataille contre l'inflation n'a pas encore gagné, et de la volatilité pour le marché boursier.""

PETER CARDILLO, ÉCONOMISTE DE MARCHÉ EN CHEF, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NEW YORK

"Les chiffres sont plus chauds que prévu. Nous verrons une pression sur les rendements, et nous voyons les futures d'actions baisser."

"La Fed va probablement être plus hawkish. Il reste à voir si cela se traduira par une hausse des taux de 50 points de base en mars. Mais il est probable que nous verrons trois autres hausses de taux et que le cycle de resserrement se terminera au second semestre de l'année."

"Ce sont des chiffres affreux, et c'est l'indice préféré de la Fed, donc nous devrions nous attendre à un comportement faucon jusqu'au second semestre de l'année."

"L'économie reste forte. Le facteur surprenant est le consommateur. Les consommateurs dépensent."