L'indice des prix à la consommation de l'Indonésie a augmenté de 4,33% en avril, selon les données du bureau des statistiques, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 4,97% du mois de mars.

L'inflation annuelle est légèrement inférieure aux 4,39% prévus par un sondage Reuters. Sur une base mensuelle, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,33%, contre une prévision de 0,37% et une augmentation de 0,18% un mois plus tôt. Le bureau doit publier les chiffres de l'inflation de base plus tard dans la journée de mardi.