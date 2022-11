L'inflation annuelle de la zone euro en octobre révisée légèrement à la baisse, mais toujours à un niveau record

Eurostat a confirmé que l'inflation des prix à la consommation dans les 19 pays partageant l'euro a augmenté de 1,5% en octobre en glissement mensuel, pour une hausse de 10,6% en glissement annuel, une révision de la lecture annuelle de 10,7% rapportée précédemment.

Sur le chiffre final en glissement annuel, 4,44 points de pourcentage proviennent de la flambée des prix de l'énergie, qui étaient 41,5 % plus élevés en octobre qu'un an auparavant. Un autre 2,74 points de pourcentage provient de l'augmentation des prix des aliments, de l'alcool et du tabac.

Sans les composantes les plus volatiles que sont l'énergie et les aliments non transformés, ce que la Banque centrale européenne appelle l'inflation de base, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7 % en glissement mensuel et de 6,4 % en glissement annuel.

Une mesure encore plus étroite qui exclut l'alcool et le tabac, dont les prix fluctuent souvent en raison des changements de la taxe d'accise, a montré une inflation de 0,6 % sur le mois et de 5,0 % en glissement annuel.

La BCE souhaite maintenir l'inflation à 2 % à moyen terme et a fortement augmenté les taux d'intérêt depuis juillet pour aider à freiner la croissance des prix.