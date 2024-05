Le taux d'inflation annuel de l'Argentine a atteint près de 290 % en avril, le taux le plus élevé depuis des décennies, mais il a montré des signes de plafonnement alors que le taux mensuel a ralenti plus que ne le prévoyaient les analystes, dans le cadre d'une sévère campagne d'austérité menée par le président libertaire Javier Milei.

Selon les données officielles publiées mardi, le pays sud-américain en difficulté a enregistré une hausse mensuelle des prix à la consommation de 8,8 %, toujours très élevée mais en baisse pour le quatrième mois consécutif depuis le pic de plus de 25 % atteint en décembre. Ce chiffre est également légèrement inférieur aux prévisions qui tablaient sur une hausse de 9 %.

L'inflation au cours des 12 mois précédant avril a atteint 289,4 %, soit un taux légèrement plus élevé que le taux annualisé du mois précédent, a déclaré l'agence officielle de statistiques INDEC.

Les commerçants et les consommateurs ont toutefois déclaré que, bien que les relevés mensuels de l'inflation aient ralenti, le changement n'a pas encore été pleinement ressenti sur le terrain.

"Peu importe que le taux d'inflation diminue, ce que tout le monde dit, cela ne se reflète pas ici, car il y a des articles qui auraient dû diminuer, mais qui ne l'ont pas fait", a déclaré Sandra Boluch, 50 ans, une vendeuse de fruits et légumes à Buenos Aires.

Elle explique que son magasin a été contraint d'augmenter les salaires de ses employés en raison de l'augmentation de leurs loyers, tandis que les coûts des intrants, tels que les sacs en plastique, ont augmenté, ce qui se répercute sur le prix des carottes et des pommes.

"Ces (prix) augmentent beaucoup et cela se répercute ailleurs. Où cela ? Dans la marchandise", a-t-elle déclaré. "Les transports sont plus chers, les prix du diesel augmentent, tout augmente. Nous avons beau essayer de réduire les prix, nous n'y parvenons pas.

Le gouvernement de Milei, qui a hérité d'une crise économique majeure, s'est félicité d'avoir réussi à réduire l'inflation mensuelle, qui a baissé cette année depuis le pic atteint en décembre, après son entrée en fonction et la forte dévaluation du peso, la monnaie locale.

LE CHOC DE L'AUSTÉRITÉ

Milei a mis en place une campagne d'austérité sévère en réduisant les coûts et en cherchant à absorber les liquidités sur le marché, ce qui a été bien accueilli par les investisseurs et a contribué à renforcer la situation budgétaire du gouvernement et à propulser un rallye des actions et des obligations.

"Il a provoqué un choc d'austérité monétaire, a cessé d'injecter des pesos dans l'économie et a donné un signal fort d'austérité budgétaire", a déclaré Eugenio Mari, économiste en chef du cabinet de conseil Libertad and Progreso Foundation.

Cette médecine économique a également frappé durement les salaires et l'activité économique, mais M. Mari estime que la situation devrait s'améliorer.

"Une forte baisse des salaires réels implique une baisse de la demande globale, une baisse de la consommation et, évidemment, une baisse de l'activité économique. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec la baisse de l'inflation, la porte est ouverte pour que les salaires réels se redressent".

Ofelia D'Aquino, 65 ans, un retraité de Buenos Aires qui quitte un supermarché, a déclaré qu'il n'avait pas encore ressenti le ralentissement de l'inflation. Les retraités, ainsi que les travailleurs du secteur public, ont été les plus durement touchés par l'austérité imposée par Milei.

"Les prix restent élevés et nous, Argentins, avons très peu de pouvoir d'achat", a-t-il déclaré.

"Nous espérons que cette grande crise, que nos sacrifices serviront à quelque chose et que nous nous en sortirons. Nous le méritons, nous tous et les générations à venir".