Le taux d'inflation annuel du Canada a baissé un peu plus que prévu à 2,7 % en juin, en grande partie en raison d'une croissance plus faible des prix de l'essence, tandis que les mesures de l'inflation de base ont légèrement baissé, ont montré les données mardi, avant l'annonce des taux d'intérêt de la banque centrale la semaine prochaine.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu que le taux d'inflation baisserait à 2,8% contre 2,9% en mai.

D'un mois sur l'autre, l'indice des prix à la consommation a baissé de 0,1 %, alors que les analystes prévoyaient qu'il n'y aurait pas de changement. Il s'agit de la première décélération du taux d'inflation mensuel depuis décembre, selon les données de Statistique Canada.

Les données de mardi ont montré que l'inflation globale était inférieure à la prévision d'inflation de 2,9 % de la Banque du Canada pour la fin du premier semestre de 2024. Dans ses prévisions publiées en avril, la banque centrale a indiqué que l'inflation devrait progressivement ralentir pour atteindre moins de 2,5 % au cours du second semestre 2024, avant d'atteindre son objectif de 2 % en 2025.

La BoC publiera des prévisions actualisées le 24 juillet, en même temps que sa décision sur les taux d'intérêt. Le mois dernier, la banque a réduit son taux directeur au jour le jour de 25 points de base après l'avoir maintenu à son plus haut niveau depuis plus de deux décennies pendant environ un an, et les marchés monétaires considèrent qu'il y a environ 80 % de chances qu'une nouvelle réduction ait lieu la semaine prochaine.

La moyenne de deux des mesures préférées de la Banque du Canada pour l'inflation sous-jacente - l'IPC médian et l'IPC trim - a légèrement diminué à 2,75 % en juin, par rapport à 2,80 % en mai.

La décélération de l'inflation globale est largement attribuable au ralentissement des prix de l'essence, qui ont augmenté à un taux annuel de 0,4 % en juin, en baisse par rapport à 5,6 % en mai. En excluant les prix de l'essence, l'IPC a augmenté de 2,8 % sur une base annuelle, selon Statscan.

L'augmentation des prix des produits alimentaires achetés dans les magasins ainsi qu'une baisse moins importante des prix des services de téléphonie mobile en juin ont permis de contenir le ralentissement de l'inflation.

Hors alimentation et énergie, les prix ont augmenté de 2,9 % en juin, comme en mai.

Les prix des services ont augmenté de 4,8 % par an en juin, contre une hausse de 4,6 % en mai, tandis que l'inflation des biens a ralenti, passant de 1 % à 0,3 %.