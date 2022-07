L'inflation au Ghana atteint un nouveau sommet à 29,8% en juin

L'inflation a atteint 29 % pour la dernière fois en janvier 2004.

Les prix de juin ont été tirés vers le haut par des articles tels que le carburant et le pain, les prix des produits importés augmentant plus que ceux des produits nationaux pour le troisième mois consécutif, a déclaré l'agence de statistiques.

Le transport, qui comprend le carburant, a enregistré la plus forte croissance des prix avec 41,6 %. Le diesel a connu une inflation de 99,7 % en glissement annuel, tandis que les prix de l'essence ont augmenté de 69,4 %.

Le logement, qui comprend l'eau, l'électricité et le gaz, a connu une augmentation de 38,4 % et l'inflation des denrées alimentaires a atteint 30,7 %. Le prix du pain a augmenté de 44,5 %.

Le mois dernier, des centaines de personnes sont descendues dans les rues d'Accra, la capitale du Ghana, pour protester contre l'inflation élevée, la faible croissance et la détérioration de la monnaie locale. Quelques jours plus tard, quatre des plus grands syndicats d'enseignants du Ghana ont déclaré qu'ils feraient grève si leurs salaires n'étaient pas augmentés parallèlement à la hausse des prix.

Après s'être engagé à ne pas retourner au FMI, le gouvernement a déclaré peu après les manifestations qu'il chercherait à obtenir un paquet de soutien économique pour éviter une "crise totale". Une mission des services du FMI devait conclure sa première visite au Ghana mercredi.

Une revue budgétaire à mi-parcours prévue pour mercredi a été reportée à une date non précisée en raison des discussions avec le FMI, a déclaré à Reuters une porte-parole du ministère des finances.

Le gouvernement a imputé ses malheurs à une combinaison de forces extérieures, dont le COVID-19, la guerre en Ukraine et les ralentissements économiques américain et chinois.