L'inflation au Japon n'est pas principalement due à la faiblesse du yen, selon M. Asakawa de la BAD.

Les principaux facteurs de la hausse des prix à laquelle le Japon assiste sont les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en cas de pandémie et la flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a-t-il déclaré.

La hausse des prix à la consommation est une question politiquement sensible au Japon, car elle remet en cause l'opinion de la Banque du Japon (BOJ) selon laquelle les récentes hausses de prix dans le pays resteront quelque peu temporaires. Elles peuvent également être une cause de mécontentement, notamment chez les personnes à faible revenu qui s'inquiètent de la hausse du coût de la vie.

L'inflation de base, qui exclut les coûts volatils des aliments frais mais inclut ceux de l'énergie, a dépassé l'objectif d'inflation de 2 % de la BOJ pendant trois mois consécutifs, selon les données du gouvernement ce mois-ci, atteignant 2,2 % en juin.

"Il est probablement exagéré de dire qu'elle (la hausse progressive des prix) est due à la faiblesse du yen", a déclaré M. Asakawa lors d'une conférence de presse au Japan National Press Club.

Si la faiblesse du yen a contribué à l'inflation japonaise, elle ne peut expliquer qu'environ 20 à 30 % du taux d'inflation, a déclaré M. Asakawa.

Asakawa, qui dirige la BAD depuis 2020, est considéré par les acteurs du marché comme un successeur potentiel du gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, dont le deuxième mandat de cinq ans se terminera en avril prochain.

Avant de prendre sa retraite du ministère des Finances, Asakawa a été le principal diplomate financier du Japon pendant quatre ans à partir de 2015.