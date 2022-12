L'inflation au Kenya chute pour le deuxième mois consécutif

L'inflation a atteint un pic de 9,6 % en octobre, le niveau le plus élevé depuis mai 2017.

Le mois dernier, la banque centrale du Kenya a relevé son taux de prêt de référence d'un demi-point pour le porter à 8,75 %, affirmant qu'il était possible de procéder à un nouveau resserrement en raison d'une inflation soutenue.

L'inflation en décembre a été alimentée par l'augmentation des prix des aliments et des boissons non alcoolisées, du transport, du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et d'autres combustibles, a indiqué le bureau des statistiques.