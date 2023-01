L'inflation au Kenya devrait revenir dans la fourchette cible au premier trimestre - gouverneur de la CENBANK

"Nous ne sommes pas satisfaits de la situation actuelle, mais nous sommes satisfaits de la baisse de l'inflation, et nous nous attendons à ce qu'elle se situe dans notre fourchette cible au cours de ce trimestre", a déclaré M. Njoroge en marge de la réunion annuelle du WEF.

En décembre, l'inflation au Kenya a baissé à 9,1 %, toujours au-dessus de la fourchette cible de la banque, qui est de 2,5 % à 7,5 %.

"Les perspectives sont bonnes pour diverses raisons, notamment parce que le prix du pétrole a baissé", a déclaré M. Njoroge dans une interview accordée au Reuters Global Markets Forum.

Dans cette optique, la banque s'attend à ce que l'économie kenyane connaisse une croissance de 6,2 % cette année, a déclaré Njoroge, et ne s'attend pas à ce qu'une éventuelle récession mondiale soit "ingérable".

Ce chiffre est à comparer aux prévisions antérieures de 6 %, et supérieur à la prédiction de la Banque mondiale selon laquelle la plus grande économie d'Afrique de l'Est ralentirait sa croissance à 5 %, contre 5,5 % en 2022.

La banque est également à l'aise avec l'état actuel et les projections de ses réserves de change, a déclaré M. Njoroge, après que ces réserves soient passées en dessous des quatre mois requis pour couvrir les importations en novembre dernier.

La banque n'est pas non plus inquiète de la dépréciation du shilling kenyan, et s'attend à davantage de financement extérieur pour soutenir le budget du gouvernement, a déclaré Njoroge.

Le shilling kenyan a glissé de 0,54 % par rapport au dollar américain cette année après avoir chuté de plus de 9 % en 2022.

