L'inflation au Mexique plus élevée que prévu début juillet

Au cours de la première moitié de juillet, l'inflation s'est accélérée de 0,43% par rapport à la deuxième moitié de juin, a déclaré l'agence de statistiques INEGI, contre une prévision de 0,39% dans un sondage Reuters auprès des économistes. L'inflation au cours de l'année jusqu'à début juillet a atteint 8,16%, contre une hausse attendue de 8,10%.

L'inflation de base, qui exclut certains prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a atteint 7,56 % pour l'année se terminant début juillet.

Ces chiffres ont renforcé les attentes selon lesquelles la banque centrale du Mexique augmenterait son taux d'intérêt de référence lors de sa prochaine réunion, actuellement prévue le 11 août.

Banxico, le nom de la banque centrale, a augmenté le taux de référence de 375 points de base depuis la mi-2021 alors qu'elle s'efforce de ramener l'inflation à son objectif de 3 % plus ou moins un point de pourcentage.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il s'attendait à ce que l'inflation se prolonge, mais qu'elle serait pire sans une subvention gouvernementale sur le gaz ainsi qu'un plan visant à augmenter la production alimentaire nationale.

"L'inflation au Mexique est inférieure à celle des États-Unis et de l'Europe grâce à ce que nous avons fait et à ce que nous allons continuer à faire", a déclaré Lopez Obrador.

Aux États-Unis, les prix à la consommation ont bondi de 9,1 % en glissement annuel en juin, contre une hausse de 8,6 % en mai.

Les produits agricoles en général et les fruits et légumes ont connu les plus fortes hausses de prix, avec un bond de 1,22 % et de 1,87 %, respectivement, par rapport à la deuxième moitié du mois de juin.

Selon les données de l'INEGI, la hausse des produits agricoles a été la plus rapide de cette année pour cette catégorie au cours du premier semestre.

L'inflation de base pour la catégorie des produits alimentaires, des boissons et du tabac, a été de 0,48%, soit la plus faible hausse du premier semestre pour cette catégorie depuis décembre.