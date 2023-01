L'inflation au Népal diminue à 7,38 %, en raison de la baisse des prix des aliments et des boissons.

Le Premier ministre Pushpa Kamal Dahal a promis de maîtriser l'inflation, de contrôler la hausse des taux d'intérêt et de stimuler la croissance économique depuis sa prise de fonction le mois dernier à la tête d'une coalition de sept partis.

Les données de la Nepal Rastra Bank (NRB) ont montré que l'inflation globale du mois à la mi-décembre était inférieure à celle du mois précédent (8,08 %) mais supérieure à celle de la même période de l'année précédente (7,11 %).

L'inflation des produits alimentaires et des boissons a baissé à 5,85% contre 7,38% le mois précédent. L'inflation des produits non alimentaires et des services n'a que légèrement baissé à 8,59 % contre 8,63 % le mois précédent.

D'autres données du NRB ont montré que les transferts de fonds d'environ cinq millions de Népalais travaillant principalement au Moyen-Orient, en Malaisie et en Corée ont bondi de 13,1 % pour atteindre 3,71 milliards de dollars.

L'économie du Népal, qui dépend des envois de fonds, de l'aide et du tourisme, a vu ses recettes touristiques bondir de 64,0 % à la mi-décembre, les touristes revenant dans la nation himalayenne, qui abrite huit des 14 plus hautes montagnes du monde, dont le mont Everest.

Les réserves totales de devises étrangères du pays ont augmenté de 3 % à la mi-décembre pour atteindre 9,82 milliards de dollars, soit suffisamment pour couvrir 8,7 mois d'importations, par rapport aux niveaux de la mi-juillet, selon les données de la banque centrale. L'exercice financier du Népal court de mi-juillet à mi-juillet.