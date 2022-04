L'inflation au Venezuela ralentit pour atteindre son niveau le plus bas en près d'une décennie

L'indice des prix du pays sud-américain, qui a augmenté de 2,9 % en février, affiche une hausse plus lente depuis que le gouvernement du président Nicolas Maduro a commencé à assouplir le contrôle des changes pour permettre une plus grande circulation des devises fortes, ce qui a conduit à des prix plus stables.

L'augmentation cumulée des prix au cours des 12 derniers mois a atteint 284,4 % fin mars, alors que l'inflation au premier trimestre était de 11,4 %, selon les calculs de Reuters basés sur les données officielles, montrant que la hausse des prix fait toujours partie des principaux problèmes affectant de nombreuses familles dans le pays.

Le Venezuela a connu une hyperinflation jusqu'à l'année dernière. Le salaire minimum dans le pays est l'équivalent de 30 dollars par mois.

L'inflation a été poussée à la hausse en mars par l'augmentation des prix des services de communication et d'éducation, selon les données.

La tendance à la décélération de l'inflation pourrait s'inverser suite à la mise en place ce mois-ci d'une taxe sur les opérations en devises fortes, une mesure prise par Maduro pour augmenter les revenus du gouvernement.

L'Observatoire des finances du Venezuela a signalé cette semaine des problèmes de mise en œuvre de la taxe par les magasins et les entreprises, ajoutant que la mesure crée un terrain propice à la hausse des prix.