L'inflation australienne s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis six mois en mai, tandis qu'une mesure clé des prix de base a augmenté pour le quatrième mois, des chiffres qui ont pris les traders au dépourvu et ont incité les marchés à augmenter les chances d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année.

Le dollar australien a augmenté de 0,4 % à 0,6677 $ et les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont chuté de 14 ticks à 95,97, leur niveau le plus bas en trois semaines.

Les marchés ont évolué vers une probabilité de 50 % d'une hausse d'un quart de point de la part de la Reserve Bank of Australia d'ici septembre, contre 12 % avant les données, avec une hausse probable en août en fonction des résultats du rapport complet sur l'IPC du deuxième trimestre.

Les contrats à terme ont également exclu toute possibilité de réduction du taux d'escompte de 4,35 % cette année, et n'avaient que 17 points de base d'assouplissement implicite d'ici la fin de 2025 par rapport à 44 points de base au début de la journée...

Les données du Bureau australien des statistiques ont montré mercredi que l'indice mensuel des prix à la consommation (IPC) a augmenté à un rythme annuel de 4,0% en mai, en hausse par rapport à 3,6% en avril et bien au-dessus des prévisions du marché de 3,8%.

L'IPC a baissé de 0,1% en mai par rapport à avril.

Une mesure très surveillée de l'inflation de base, la moyenne ajustée, a grimpé à un rythme annuel de 4,4 %, également son plus haut niveau en six mois et en hausse par rapport à 4,1 %.

"L'Australie pourrait être l'un des rares marchés développés à relever ses taux", a déclaré Russel Chesler, responsable des investissements et des marchés de capitaux chez VanEck.

"Oubliez le 'plus haut pour plus longtemps' - nous pourrions finir par être le 'plus haut pour plus longtemps'.

L'inflation étant toujours supérieure à sa fourchette cible de 2 à 3 %, la RBA a prévenu qu'elle était attentive aux risques de hausse. Elle a maintenu les taux d'intérêt à 4,35 %, leur plus haut niveau depuis 12 ans, pendant cinq réunions consécutives.

La banque centrale aura le luxe d'attendre le rapport trimestriel prévu pour la fin du mois de juillet pour décider de sa prochaine politique. Mais les chiffres élevés d'avril et de mai suggèrent que les données sur l'inflation du deuxième trimestre pourraient être aussi fortes, voire plus fortes, que celles du premier trimestre, ce qui inciterait la RBA à augmenter ses taux en août.

Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la NAB, a noté que les frais de déplacement en mai n'ont pas diminué autant que prévu par les analystes et que les prix des services de télécommunication et d'assurance étaient élevés.

En effet, si l'on exclut les éléments volatils et les voyages de vacances, l'IPC est passé de 4,1 % à 4,0 %.

"Si le rapport trimestriel sur l'inflation indique 1 % par trimestre ou un peu plus, je pense qu'il sera très difficile pour la RBA de rester en suspens", a déclaré M. Strickland. "Nous n'en sommes pas encore à réclamer (une hausse des taux), mais ce risque s'accroît clairement.

Le rapport indique que les prix de l'électricité ont augmenté de 6,5 % en rythme annuel, après une hausse de 4,2 % en avril, en raison de l'annulation des rabais accordés par le gouvernement, bien qu'ils devraient diminuer à partir du troisième trimestre avec l'entrée en vigueur des nouvelles mesures d'allègement du coût de la vie prises par le gouvernement fédéral et les gouvernements des États.

Les loyers ont augmenté de 7,4 %, tandis que les frais d'assurance ont bondi de 14 %.

Le rapport de mai, qui fait le point sur un plus grand nombre de services au cours du deuxième trimestre de l'année, montre que les prix des coupes de cheveux, des repas au restaurant et des plats à emporter ont augmenté de 5,5 %, 4,2 % et 4,3 % par an.

"Nous sommes toujours d'avis qu'il faut plus de temps et non plus de hausses pour juguler l'inflation. Mais nous devenons un peu moins fermes dans cette conviction", a déclaré Harry Murphy Cruise, économiste chez Moody's Analytics.

"Une hausse au mois d'août n'est plus à exclure.