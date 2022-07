L'inflation australienne atteint son plus haut niveau en 21 ans, mais le pic reste à venir

Les données du Bureau australien des statistiques ont montré mercredi que l'indice des prix à la consommation (IPC) a bondi de 1,8 % au cours du trimestre de juin, soit un peu moins que les prévisions du marché de 1,9 %. Le taux annuel est passé de 5,1 % à 6,1 %, le plus élevé depuis 2001 et plus de deux fois le rythme de la croissance des salaires.

Une mesure étroitement surveillée de l'inflation de base, la moyenne ajustée, a augmenté de 1,5 % au cours du trimestre, portant le taux annuel à son plus haut niveau depuis le début de la série en 2003, soit 4,9 %.