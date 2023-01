L'inflation aux Philippines devrait être inférieure à 4 % au troisième trimestre - gouverneur de la banque centrale

"Nous espérons réussir à faire baisser l'inflation", a déclaré le gouverneur de la Bangko Sentral ng Pilipinas, Felipe Medalla, lors d'un forum d'investissement à Francfort.

Medalla a noté que l'inflation élevée du pays est alimentée par des chocs d'approvisionnement, de sorte que le plan du gouvernement visant à accélérer l'importation de certains produits de base comme l'oignon et le sucre, en plus d'une politique plus stricte, devrait aider à lutter contre la flambée des prix.

Medalla a signalé de nouvelles hausses des taux d'intérêt lors des deux premières réunions de politique générale de la banque centrale cette année afin de ramener l'inflation dans une fourchette cible de 2 % à 4 %.

Les prix des denrées alimentaires ont fait grimper l'indice des prix à la consommation le mois dernier de 8,1 % par rapport à l'année précédente, portant l'inflation moyenne sur l'ensemble de l'année à 5,8 %, en dehors de la fourchette de confort de la banque centrale.

La BSP, qui a augmenté son taux d'intérêt de référence d'un total de 350 points de base l'année dernière, tiendra sa première réunion politique de 2023 le 16 février.