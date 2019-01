L'inflation britannique a décéléré en décembre, avec l'énergie

Le taux d'inflation revient ainsi à son plus bas niveau depuis janvier 2017, selon les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique. Il était de 2,3% en novembre.

D'un mois sur l'autre, les prix ont augmenté de 0,2%, comme en novembre, un chiffre là aussi conforme aux attentes des économistes interrogés par Reuters.

"L'inflation a principalement ralenti à cause d'une forte baisse de l'essence, conséquence de la chute des cours du pétrole ces derniers mois", a commenté Mike Hardie, statisticien à l'ONS. "Les tarifs aériens ont aussi contribué à faire baisser le taux (...). Cela a été partiellement compensé par de légères hausses dans l'hôtellerie et la téléphonie mobile."

Sur l'ensemble du quatrième trimestre, les prix à la consommation ont augmenté de 2,27% par rapport aux trois derniers mois de 2018, soit une hausse plus faible que celle de 2,47% projetée en novembre par la Banque d'Angleterre (BoE) sur la base du maintien de son taux de base à 0,75%.

Dans son scénario du pire en cas de sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne dans deux mois et demi, la BoE anticipe un plongeon de la livre jusqu'à la parité avec le dollar, une envolée de plus de 6% des prix à la consommation et une contraction de 8% du produit intérieur brut.

(Service économique)