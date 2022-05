L'inflation britannique atteint son plus haut niveau en 40 ans, à 9,0 %, alors que les ménages souffrent

L'inflation des prix à la consommation a atteint 9% en avril, a déclaré mercredi l'Office for National Statistics, dépassant les pics de la récession du début des années 1990 dont de nombreux Britanniques se souviennent pour les taux d'intérêt élevés et les défauts de paiement généralisés des prêts hypothécaires.

Le sondage de Reuters auprès des économistes avait indiqué une lecture de 9,1%.

La Grande-Bretagne a maintenant le taux d'inflation le plus élevé des cinq plus grandes économies d'Europe et presque certainement des pays du Groupe des Sept, le Canada et le Japon devant encore publier leurs chiffres pour avril. Ni l'un ni l'autre ne sont susceptibles d'égaler la croissance des prix en Grande-Bretagne.

"Nous ne pouvons pas protéger complètement les gens de ces défis mondiaux, mais nous apportons un soutien important là où nous le pouvons, et nous sommes prêts à prendre d'autres mesures", a déclaré M. Sunak.

La livre sterling a chuté après les données et était en baisse de 0,6 % par rapport au dollar à 0816 GMT.

La flambée des factures d'énergie a été le principal moteur de l'inflation, reflétant l'augmentation des tarifs réglementés de l'énergie le mois dernier. Les répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie signifient que ces factures sont susceptibles d'augmenter à nouveau en octobre.

Les ménages sont confrontés à la plus forte pression sur le coût de la vie depuis le début des enregistrements dans les années 1950, selon les prévisionnistes du budget britannique, et la confiance des consommateurs est tombée à des niveaux historiquement bas.

Les militants anti-pauvreté ont appelé Sunak à agir maintenant, en commençant par une augmentation immédiate de la valeur des prestations sociales pour qu'elles correspondent à l'inflation.

"Alors que les prix des produits de première nécessité comme la nourriture et l'énergie continuent de grimper en flèche, l'inaction du Chancelier (ministre des finances) ne fera qu'aggraver une situation déjà désespérée pour beaucoup", a déclaré Rebecca McDonald, économiste principale à la Fondation Joseph Rowntree qui fait campagne au nom des ménages à faibles revenus.

Une enquête publiée mardi a montré que deux personnes sur trois en Grande-Bretagne avaient gardé leur chauffage éteint alors qu'elles l'auraient normalement allumé, près de la moitié conduisaient moins ou changeaient de supermarché et un peu plus d'un quart disent avoir sauté des repas.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de près de 7 % au cours des 12 mois précédant avril, selon l'ONS.

Lundi, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, s'adressant aux législateurs, a déclaré que la hausse des prix des denrées alimentaires était une préoccupation majeure, tout en s'excusant d'avoir été "apocalyptique pendant un moment".

Alors que le gouvernement a déclaré qu'il disposait désormais d'un paquet de 22 milliards de livres (27,4 milliards de dollars) de soutien pour les ménages, une grande partie de cette somme est annulée par l'effet des récentes augmentations d'impôts sur les travailleurs.

Une augmentation des prix facturés par les restaurants et les cafés, alors que les taux de taxe sur la valeur ajoutée sont revenus à leurs niveaux pré-pandémiques en avril, a également contribué au bond de l'inflation le mois dernier.

LE PIRE EST À VENIR

La BoE a prévu ce mois-ci que l'inflation dépasserait les 10 % dans le courant de l'année et les investisseurs s'attendent à ce qu'elle ajoute aux quatre hausses de taux d'intérêt qu'elle a appliquées depuis décembre et qui ont porté son taux d'escompte à 1 %, son plus haut niveau depuis 2009.

"Les choses vont empirer avant de s'améliorer", a déclaré Paul Dales, économiste britannique en chef du cabinet Capital Economics, à propos des données de mercredi.

L'inflation des prix de détail - une ancienne mesure qui, selon l'ONS, est désormais inexacte, mais qui est largement utilisée dans les contrats commerciaux et pour fixer les paiements d'intérêts sur les obligations d'État liées à l'inflation - a bondi à 11,1 % le mois dernier, également le plus haut depuis 1982.

Il y a eu des signes de pression inflationniste supplémentaire à venir, car les fabricants ont subi la plus forte augmentation jamais enregistrée des prix qu'ils paient pour leurs matières premières, qui ont augmenté de 18,6 % sur une base annuelle, égalant le sommet de mars.

Les usines ont augmenté leurs prix de 14,0 % au cours des 12 mois se terminant en avril, soit la plus forte hausse depuis juillet 2008.