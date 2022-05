L'inflation britannique grimpe à 9 %, son plus haut niveau depuis 1982

L'inflation britannique a bondi le mois dernier pour atteindre son taux annuel le plus élevé depuis 1982, mettant la pression sur le ministre des finances Rishi Sunak pour qu'il renforce l'aide aux ménages confrontés à une crise du coût de la vie qui s'aggrave.

L'inflation des prix à la consommation a atteint 9% en avril, a déclaré l'Office for National Statistics, dépassant même les pics de la récession du début des années 1990 dont de nombreux Britanniques se souviennent pour les taux d'intérêt élevés et les défauts de paiement généralisés des prêts hypothécaires.

Un sondage Reuters des économistes avait indiqué une lecture de 9,1%.

La livre sterling a chuté après la publication des données et a baissé de 0,4 % par rapport au dollar américain.

La flambée des factures d'énergie a été le principal moteur de la croissance des prix en avril, reflétant l'augmentation des tarifs réglementés de l'énergie le mois dernier.

M. Sunak a déclaré que les pays du monde entier étaient frappés par une forte inflation.

"Nous ne pouvons pas protéger complètement les gens de ces défis mondiaux, mais nous apportons un soutien important là où nous le pouvons, et nous sommes prêts à prendre d'autres mesures", a-t-il déclaré.

Les militants de la lutte contre la pauvreté l'ont appelé à agir maintenant, en commençant par une augmentation immédiate de la valeur des prestations sociales pour qu'elles correspondent à l'inflation.

"Alors que les prix des produits de première nécessité comme la nourriture et l'énergie continuent de grimper en flèche, l'inaction du Chancelier ne fera qu'aggraver une situation déjà désespérée pour beaucoup", a déclaré Rebecca McDonald, économiste principale à la Fondation Joseph Rowntree qui fait campagne pour les ménages à faibles revenus.

Une enquête publiée mardi a montré que deux Britanniques sur trois éteignaient leur chauffage, que près de la moitié conduisaient moins ou changeaient de supermarché et qu'un peu plus d'un quart déclaraient avoir sauté des repas.

Au début du mois, la Banque d'Angleterre a prévu que l'inflation dépasserait 10 % plus tard cette année et les investisseurs s'attendent à ce que la BoE ajoute aux quatre hausses de taux d'intérêt qu'elle a effectuées depuis décembre, ce qui a porté son taux d'escompte à 1 %, son plus haut niveau depuis 2009.

"Les choses vont empirer avant de s'améliorer", a déclaré Paul Dales, économiste britannique en chef du cabinet Capital Economics, à propos des données de mercredi.

Il y avait des signes de pression inflationniste supplémentaire à venir, car les fabricants ont subi la plus forte augmentation jamais enregistrée dans les prix qu'ils paient pour leurs intrants, qui ont augmenté de 18,6 % sur une base annuelle, égalant le sommet de mars.

Les usines ont augmenté leurs prix de 14,0 % au cours des 12 mois se terminant en avril, la plus forte hausse depuis juillet 2008. (Reportage d'Andy Bruce ; édition de William Schomberg)