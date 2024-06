L'inflation britannique est revenue à son objectif de 2 % en mai pour la première fois depuis près de trois ans, selon des chiffres officiels publiés mercredi, alors que l'effet économique de la pandémie du virus COVID-19 et de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie s'est estompé.

La baisse de l'inflation sera bien accueillie par le Premier ministre Rishi Sunak et la Banque d'Angleterre, mais il est probable qu'elle arrive trop tard pour renverser la situation de M. Sunak lors des élections du mois prochain ou pour provoquer une baisse des taux d'intérêt de la BoE jeudi.

La baisse de l'inflation annuelle des prix à la consommation par rapport au chiffre de 2,3 % enregistré en avril est conforme à la prévision médiane des économistes selon un sondage Reuters et marque un net recul par rapport au niveau record de 11,1 % atteint en octobre 2022 en 41 ans.

La baisse a été plus marquée que dans la zone euro ou aux États-Unis, où l'inflation des prix à la consommation était respectivement de 2,6 % et de 3,3 % en mai, démentant les craintes exprimées il y a un an selon lesquelles l'inflation britannique s'avérait anormalement stable.

Malgré cela, les prix à la consommation ont augmenté d'environ 20 % au cours des trois dernières années, réduisant le niveau de vie et contribuant à l'impopularité des conservateurs de M. Sunak, qui accusent un retard d'environ 20 points sur le parti travailliste de l'opposition dans les sondages d'opinion.

La BoE a déclaré qu'un retour de l'inflation à son objectif n'était pas suffisant en soi pour qu'elle commence à réduire les taux d'intérêt.

Alors que la plupart des économistes interrogés par Reuters pensent qu'elle commencera à réduire ses taux d'intérêt, qui ont atteint en août leur plus haut niveau depuis 16 ans (5,25 %), les marchés financiers estiment qu'une première mesure est plus probable en septembre ou en octobre - et ne voient que 10 % de chances d'une réduction cette semaine.

La baisse la plus récente de l'inflation a été provoquée par une réduction des factures d'énergie réglementées des ménages en avril, dont l'effet s'estompera plus tard dans l'année, lorsque la BoE prévoira une nouvelle hausse de l'inflation. (Reportage de David Milliken et Suban Abdulla ; Rédaction de Kate Holton)